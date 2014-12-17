ابراهیم زره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام اسامی برخی از فیلم های متقاضی در جشنواره فیلم فجر امسال اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر یک سنت حسنه است که هر ساله در ایام دهه فجر به مناسبت بزرگداشت روزهای پیروزی انقلاب برگزار می شود.

معاون سینمائی حوزه هنری خراسان رضوی عنوان کرد: در این جشنواره فیلم سازان بزرگ و مطرح کشور دور هم جمع شده و آثار خوب تولید شده در سینمای ایران را اکران و در معرض دید عموم می گذارند.

وی ابراز کرد: برگزاری این جشنواره چند نقطه قوت خوب دارد و اکران فیلم ها به شکل خاص سبب جذب مخاطبان می شود و برای فیلم سازان اتفاق خوبی را رقم می زند.

زره ساز با بیان اینکه در برگزاری این جشنواره در چند سال اخیر خلاهایی به وجود آمده است، گفت: هنرمند، کارگردان و فیلم سازان خوب و مستعدی در شهرستان ها وجود دارد که به علت ناشناخته ماندن و عدم آشنایی با فیلم سازان خوب فیلم های تولیدیشان به مرحله نهایی نمی رسد.

فرصت حضور فیلم سازان شهرستانی در جشنواره فیلم فجر فراهم شود

وی افزود: متولیان برگزاری جشنواره فیلم فجر در کشور باید راهی برای این امر پیدا کرده و با دادن امتیازاتی برای فیلم سازان شهرستانی فرصت حضور آنها را در جشنواره و در مرحله نهایی رقابت ها فراهم کنند.

معاون سینمائی حوزه هنری خراسان رضوی ایجاد بخشی برای اکران فیلم های فیلم سازان شهرستانی را سبب رونق جشنواره در شهرستان ها دانست و افزود: فیلم سازان شهرهای غیر پایتخت می توانند فرصت تشویق و تقدیر از جانب مخاطبان شهرستانی و هم شهری خود را پیدا کنند و اتفاق خوبی در تولید فیلم رخ خواهد داد.

زره ساز به فیلم های خوبی که سال گذشته از خراسان رضوی برای حضور در جشنواره متقاضی شدند ولی به دلائلی از جانب داوران فرصت رقابت نیافتند، اشاره کرد و گفت: هر چند متولیان برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد این فیلم ها را در بخشی ویژه اکران کردند ولی بهتر است از جانب متولیان کشوری این فرصت ایجاد شود تا تشویقی برای فیلم سازان شهرستانی محسوب شود.

وی با بیان اینکه به علت عدم بودجه لازم برای تولید فیلم امسال هیچ فیلمی از حوزه هنری خراسان رضوی برای شرکت در جشنواره فیلم فجر معرفی نشده است، گفت: فیلم نامه های بلند و خیلی خوبی برای تولید داشتیم اما بودجه لازم برای تولید در دست نبود.

حمایت مسئولان تولید فیلم در استان را متحول می کند

زره ساز ابراز کرد: اگر مسئولان و متولیانی که به نوعی می توانند در تولید فیلم دست اندرکار باشند پای کار بیایند، وضعیت فیلم در استان دچار تحول شده و فیلم های خوبی تولید می شود.

وی با بیان اینکه استعداد تولید فیلم های خیلی خوبی در مشهد وجود دارد، تاکید کرد: فیلم ساز با تولید فیلم است که نفس می کشد و اگر فرصتی برای تولید و ساخت فیلم نداشته باشند هر چند مستعد بوده و فیلم نامه های خوبی در دست داشته باشد، توانایی پیشرفت و معرفی در جامعه را ندارد.

معاون سینمائی حوزه هنری خراسان رضوی با اشاره به کمک های اجرائی حوزه هنری در جشنواره فیلم فجر سال گذشته در مشهد ابراز کرد: حوزه هنری نسبت به سایر ارگان ها و سازمان ها بودجه کمی در دست دارد و فقط می تواند در عرصه تولید و جریان سازی یاری دهنده مجریان برگزاری جشنواره باشد.

زره ساز گفت: جشنواره فیلم فجر حرکتی فرهنگی است که همه افراد جامعه مخاطب آن محسوب شده و یک مطالبه عمومی است و حوزه هنری آمادگی خود را برای کمک به برگزار کنندگان جشنواره امسال اعلام می کند.