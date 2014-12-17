عیادت وزیربهداشت از شوخان/ مداوای چشمان چهارکودک دیواندره ای

به گزارش خبرنگار مهر، شوخان دختر بچه اهل روستای کلکلان دیواندره چند سال پیش به دلیل تزریق پنی سیلین بینایی خود را از دست داده بود که پس از اینکه توسط وزیر بهداشت مورد عمل جراحی قرار گرفت، بینایی یک چشم خود را به دست آورده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دومین روز از سفر خود به استان کردستان به محل زندگی شوخان واقع در روستای کلکان دیواندره رفت و از نزدیک وضعیت این دختر بچه را باردیگر جویا شد.

دکتر حسن قاضی زاده هاشمی، در دیدار با شوخان براخاسی ، به درخواست خانواده شوخان و اهالی روستای کلکان، مداوای چشمان چهار کودک این روستا را هم برعهده گرفت.



وزیر بهداشت در این رابطه بیان کرد: به زودی با خانواده های این کودکان هماهنگ می کنم تا برای مداوای آنها به تهران بیایند.



وی با اشاره به اینکه شوخان چهار بار عمل شده است، عنوان کرد: شوخان دیگر نیاز به عمل ندارد چرا که چشمان وی می بیند.

وی ادامه داد: چشمان شوخان بر اثر حساسیت به پنی سیلین تا حدود زیادی بینایی خود را از دست داده بود اما هم اکنون او قادر به دیدن است و می تواند کتاب هم بخواند.



وزیربهداشت سپس در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برای برطرف کردن مشکلات و کمبودهای موجود در کردستان به این استان سفر کرده ام.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: هرچند در طول یک سال گذشته اقدامات و فعالیت هایی در استان صورت گرفته است ولی همچنان کمبودهایی در این استان که ریشه در سال های دور و قبل از انقلاب دارد.



وی یکی از برنامه های وزارت بهداشت را فراهم کردن زمینه ارتقای آموزش علوم پزشکی در رشته های مختلف خواند و گفت: گسترش خدمات درمانی در سراسر استان کردستان هم از دیگر برنامه های مااست.



وی بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر تمامی مراکز بهداشتی و درمانی پزشک دارد، اما به دنبال استقرار شبانه روزی پزشکان در این مراکز هستیم.

وزیر بهداشت در عیادت از شوخان عروسکی را به او هدیه داد و از سوی خانواده شوخان براخاسی لوح تقدیر و قالیچه ای و همچنین از سوی وکیل این دختربچه دیواندره ای یک لوح تقدیر به وزیر بهداشت اهدا شد.