وحید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته هفتم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول امیدهای کشور روز پنج شنبه ۲۷ آذر برگزار می‌شود و این مسابقه، دومین مسابقه صبا در نیم فصل دوم لیگ امیدهای کشور است.

وی گفت: تیم فوتبال امید صبای قم از ساعت ۱۴روز پنج شنبه ۲۷ آذر در ورزشگاه فخر اصفهان مهمان تیم پتوی لاله اصفهان است و تلاش می‌کند با کسب ۳ امتیاز این بازی جمع امتیازات خود را به عدد ۱۴ برساند.

سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم افزود: با توجه به پیروزی ۳ بر صفر هفته گذشته صبا برابر فولاد یزد در قم، تیم امید صبا در وضعیت روانی خوبی برای کسب یک پیروزی دیگر در لیگ برخوردار است و امیدوار است در صورت نتیجه نگرفتن تیم گیتی پسند در دیدار متقابل این تیم، به صدر جدول رده بندی برسد.

نائینی بیان داشت: با توجه به رقابت نزدیک تیم‌های حاضر در مرحله گروهی، کار ساده‌ای برای صعود در پیش نداریم اما پیروزی در بازی مقابل پتوی لاله اصفهان به ما کمک می‌کند که صعود خود را تا حدود زیادی قطعی کنیم.

وی ابراز داشت: صبا در این مسابقه حمیدرضا نصاری‌زاده هافبک خود را به دلیل دریافت کارت قرمز در مسابقه برابر فولاد یزد در اختیار ندارد اما بقیه بازیکنان این تیم از جمله نفرات امیدی که در تیم بزرگسالان هستند، می‌توانند در اختیار حسین گنجیان قرار بگیرند.

وی عنوان کرد: صبا در نخستین مسابقه خود در این رقابت‌ها در یزد به دیدار فولاد این شهر رفت و در روزی که می‌توانست برنده این مسابقه باشد به تساوی بدون گل رضایت داد و با یک امتیاز به قم بازگشت.

سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم تصریح کرد: دومین مسابقه صبا در قم برگزار شد و این تیم توانست پتوی لاله اصفهان را با حساب ۴ بر یک شکست داده و در صدر جدول رده بندی قرار گیرد اما در سومین مسابقه خود در اصفهان ۲ بر یک به گیتی پسند باخت.

وی ابراز داشت: صبا در چهارمین مسابقه خود در شیراز یک بر صفر قشقایی این شهر را از پیش رو برداشت و در هفته پنجم در قم برابر برق شیراز با تساوی بدون گل متوقف شد و در ‌‌نهایت در خانه با ۳ گل فولاد یزد را برد.

نائینی خاطرنشان کرد: هدایت تیم امید صبای قم بر عهده حسین گنجیان است و صبا پس از بازی این هفته خود برابر فولاد یزد، در سومین مسابقه از دور برگشت در قم برابر گیتی پسند اصفهان به میدان می‌رود.