  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۹:۳۱

میرساردو خبر داد:

افتتاح بزرگترین بیمارستان دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در گرمسار

افتتاح بزرگترین بیمارستان دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در گرمسار

گرمسار - سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار از افتتاح بزرگترین بیمارستان دامپزشکی این دانشگاه خبر داد و گفت: مراسم افتتاح با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره میرساردو صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در گرمسار اظهار داشت: این بیمارستان فردا به دست دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد و با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی افتتاح خواهد شد.

وی اشاره کرد: این بیمارستان دارای چهار هزار و ۵۰ متر مربع مساحت و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال احداث شده است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار تصریح کرد: این بیمارستان دارای بخشهای مختلف داخلی دام های بزرگ و کوچک، مامایی، تصویر برداری تشخیصی، جراحی دامهای بزرگ و کوچک، آزمایشگاه مجهز، طیور و کالبد گشایی می باشد.

میرساردو در خاتمه گفت: با افتتاح این بیمارستان کلیه دامداران و مرغداران منطقه می توانند از خدمات ویژه این بیمارستان بهره مند شده و نسبت به درمان دام های خود اقدام کنند.

کد مطلب 2445011

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها