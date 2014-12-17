براندازی با استفاده از «موسیقی رپ»!

مجله مهر - مسعود شایگان: خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده به اسنادی دست پیدا کرده است که مطابق با آن دولت آمریکا برای مدت دوسال، خوانندگان زیرزمینی را برای مخالفت با دولت کوبا تحریک کرده است.
در این اسناد آمده است: «دولت آمریکا با این کار به دنبال ایجاد شبکه ای از جوانان بوده که خواهان تغییرات اجتماعی هستند.»
آسوشیتدپرس مدعی است: «با این حال این عملیات دولت آمریکا بسیار آماتور بوده و سرانجام هم ناموفق بوده است.»
گفتنی است تا کنون ۶نفر از افراد مرتبط با این پروژه توسط دولت کوبا دستگیر شده اند و صدها سند، ایمیل، دفتر تلفن، تصاویر و پاسپورت مربوط به این پروژه کشف و ضبط شده است.
این عملیات براندازی نرم در حالی رخ داده است که فاکس نیوز از رسانه های جریان تندرو جمهوری خواه با تائید این ادعا مینویسد : «USAIِD یا آژانس توسعهی بینالمللی آمریکا مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده داشته است.»
سهیل جان نثاری از دانشجویان ایرانی ساکن اسپانیا، در صفحه شخصی خود در واکنش به این خبر نوشت: «دولتی در دنیا هست که با چنین کارهایی، واکسیناسیون فلج اطفال را در پاکستان و موسیقی رپ را در کوبا به خطر می اندازد. پس از آن هم ترور پزشکان و مجریان واکسیناسیون و برخورد با خوانندههای رپ رو به گردن عقب ماندگی پاکستانیها و چپگرایی دولت کوبا می اندازد و به عملیاتهای بعدی خودش مشروعیت می دهد.USAIِD در ظاهر با هدف گسترش توسعهی دموکراسیها و تقویت امنیت و بهبود وضعیت آمریکا عمل میکند، اما برنامههایی مثل نفوذ با رپ، یا کمک به ایجاد «توییتر کوبایی» عملاً نشان داده است که هدف و برنامه این سازمان چیست.افراد ایرانیای که از USAID کمک میگیرند را پیدا کنید، چرا که لیست جالبی خواهد بود.نکتهی مهمتر، این است که نخبههایی در آمریکا هستند که فکر میکنند با موسیقی رپ میتوانند حکومت یک کشور را تغییر بدهند، و نخبههایی مافوقشان هستند که اجازهی انجام چنین طرحی را می دهند.»
این درحالی است که در کشور ما نیز حساسیت های فراوانی در رابطه با موسیقی رپ وجود دارد. چندی پیش سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد درباره برگزاری کنسرت موسیقی رپ در ایران تصریح کرد: «ما موسیقی رپ نداشتیم و نخواهیم داشت تابهحال هم مجوزی برای برگزاری آنچه نماد موسیقی غرب و مخالف فرهنگ ایران اسلامی خوانده میشود، صادر نشده است و بعید است که تحت این عنوان مجوزی صادر شده باشد. البته بخش موسیقی پاپ جدا است و ما این نوع موسیقی را با توجه به فرهنگ خود بومیسازی کردهایم و کنسرتهای آن نیز اجرا میشود اما موسیقی رپ ترویج ناهنجاری و بیبندوباری است.»
در ابتدای سال جاری نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت آمریکا برای دامن زدن به ناآرامی و تشویق مخالفان در کوبا یک شبکه اجتماعی طراحی و راه اندازی کرده بود که در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ فعال بوده و تعداد مشترکان آن به ۴۰ هزار نفر رسیده بود. دولت آمریکا برای پنهان کردن این اقدام خود از چندین شرکت پوشش و واسطه استفاده کرده است تا ظاهرا ارتباط بین این شبکه اجتماعی با دولت ردیابی نشود.
وظیفه USAID چیست؟
اقدامات آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) در آمریکای لاتین در واقع ابزاری جهت ارتقای منافع آمریکا از طریق قدرت نرم محسوب میشوند. این اقدامات تحت نظارت آنچه به «دفتر نوآوریهای تحولی» معروف است انجام میگیرند.
سازمان آمریکایی موسوم به آژانس توسعه بینالمللی آمریکا پس از آنکه به خاطر دست زدن به فعالیتهای مشکوک از بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین اخراج شد به سازمانی معروف شد که در حین ارائه کمک در شماری از کشورهای این قاره به دنبال راههایی جهت تضعیف دولتهای این کشورها نیز است.
در وبسایت این سازمان آمده است که رسالت آژانس توسعه بینالمللی آمریکا «پیشبرد اهداف آمریکا و در عین حال ارتقای سطح زندگی در کشورهای درحالتوسعه است.» با این حال، این سازمان در عمل شاید به پیشبرد منافع آمریکا دست بزند، اما این کار را نه از طریق ارتقای سطح زندگی در کشورهای درحالتوسعه بلکه از طریق حمایت از فعالیتهای گروههای مخالف دولتهای دموکراتیک و انتخابی انجام میدهد.
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