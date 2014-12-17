پیشنهاد لاریجانی به سپاه برای حل مشکل سهام عدالت و احیای معادن

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در یازدهمین همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه خاتم الانبیاء اظهار داشت: سپاه همیشه روحیه دریادلی را در انجام ماموریت‌های خود از همان ابتدای پیروزی انقلاب داشته است.

وی افزود: عده ای در همان ابتدای انقلاب نیز به این نتیجه رسیدند که باید برای صیانت از انقلاب و دفع خطرات حرکتی را آغاز کنند و آن هسته مرکزی سپاه بود، روحیه مجاهدت باعث اوج گیری سپاه شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آن زمان شرایط مثل اکنون نبود و شناختی از تاثیر روحیه مجاهدت وجود نداشت، حتی شاید عده ای متلک می‌گفتند اما آن هسته اصلی(سپاه) با درک و فهم درست از شرایط کار را آغاز کرد.

لاریجانی ادامه داد: در آن زمان مشکلات اصلی در کشور خطرات امنیتی بود که سپاه درک درستی در مقابله با این حوادث داشت.

وی تاکید کرد: این دو عامل بسیار مهم باعث شد سپاه در اوایل انقلاب پیروز باشد و همچنین کارهای آن نیز باعث صیانت از انقلاب شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنگامی که سپاه پس از مزاحمت های بنی صدر وارد صحنه شد، توانست بسیج را سامان دهند و یک فتح الفتوحی را در جبهه ها به وجود آورد.

لاریجانی با بیان اینکه بعد از جنگ و با توجه به شرایطی که کشور داشت فرماندهان آن زمان سپاه تصمیم گرفتند متناسب با شرایط اقداماتی ویژه برای کشور انجام دهند گفت: به خاطر دارم ابتدا که بحث تاسیس قرارگاه خاتم الانبیاء مطرح شد تردیدهای زیادی در سیستم دیوانی کشور وجود داشت که آیا این مجموعه می تواند از پس کارها برآید یا خیر که خوشبختانه شما مدیران و فرماندهان از این مرحله با درایت عبور کردید و مشکلات و موانع موجود را تحمل کرده و هضم کردید.

رئیس مجلس تاکید کرد: شما کار را با پشتکار جلو بردید و اقدامات عظیمی هم در بخش های مختلف انجام دادید که امیدوارم در این میان نیز علاوه بر تکمیل پروژه های موجود در زمان مقرر، پروژه های مهمی همچون پارس جنوبی و ستاره خلیج فارس را به زودی به اتمام برسانید.

وی با اشاره به تعامل قرارگاه خاتم الانبیا با بخش خصوصی تصریح کرد: یک کار خوب شما این بود که بخش خصوصی را به کار گرفتید و با آنها مسابقه ندادید و حتی آنها را در کارهای خود شریک کردید.

رئیس مجلس با بیان اینکه مدیران و فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیاء از ظرفیت های کشور به درستی استفاده کردند، گفت: شما ظرفیت های کشور را فعال تر کردید که این موضوع تاکتیک دقیقی بود که باعث شد روحیه مجاهدت در درون سپاه تبلور یابد و اکنون کسی تردیدی بر بالندگی قرارگاه خاتم الانبیاء ندارد.

لاریجانی با اشاره به سخنان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء که اعلام کرده بود با دولت همکاری خوبی داریم، افزود: این کار درستی است لذا باید از این ظرفیت بزرگ و باارزش به خوبی استفاده شود. الان در شرایطی هستیم که نیازمندیم درک درستی از ظرفیت ها و امکانات داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروزه کشورهایی که در گذشته از نظر سخت افزارانه با ما مبارزه می کردند اکنون آن رویکرد خود را ندارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان تبلیغاتی غربی ها که همواره اعلام می دارند همه گزینه ها روی میز است، گفت: دیگر کسی به این سخنان اهمیت نمی دهد. آنها ظرفیت مبارزه سخت افزارانه با ایران را ندارند.

لاریجانی افزود: آنها در جهت ایجاد اختلاف افکنی سعی می کنند دل کشورهای کوچک منطقه را خالی کنند که اختلافات در منطقه ایجاد شود البته برخی کشورهای منطقه هوشیارند و این مسئله را متوجه هستند اما برخی دیگر از کشورهای منطقه را باید هوشیار کرد.

وی تاکید کرد: ایران نظر سوئی به کشورهای منطقه ندارد، ایران نه قصد کشورگشایی و نه قصد امپراطوری سازی دارد و هیچ زمانی ایران تجاوزی به کشوری نداشته، حتی بعد از اینکه کشورهای منطقه صدام را در حمله به ایران حمایت کردند، ایران قصد تلافی نداشته و ندارد، زیرا ایران استراتژی بزرگتری را دنبال می کند و به دنبال رقابت های پوچ منطقه ای نیست.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: ممکن است چون به دنبال احیای هویت ملت اسلام هستیم، ملت های دیگر از این مبارزه ما در مقابل استکبار به ما علاقه مند شوند زیرا ما همواره نگاه همزیستی مسالمت آمیز به سایر کشورهای منطقه داریم.

لاریجانی تاکید کرد: دیپلماسی کشور باید تبیین درستی در این خصوص داشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از شگردهای دشمنان به منظور ایجاد اختلاف در منطقه ایجاد گروه‌های تروریستی است، گفت: تردیدی نباید داشته باشیم که پشت این جریان های تروریستی، سرویس های اطلاعاتی کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه اند.

رئیس مجلس افزود: آنها احساس می‌کنند به هر نحوی که می شود باید این گروه‌های تروریستی را سامان داد، به خصوص بعد از جریان سوریه این موضوع تشدید یافت و کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای منطقه به این مسئله دامن زدند.

لاریجانی گفت: هیچ کدام از جریان‌های تروریستی که به وجود آمد از بین نرفت و هر کشوری که آمریکایی‌ها وارد آن شدند یک جریان تروریستی به وجود آمد. این اتفاقات تصادفی نیست. هنوز هم آمریکا و کشورهای منطقه نگاهشان به مسئله تروریسم تاکتیکی است و این عارضه ای در منطقه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به برنامه های دشمنان از نظر تحت فشار قرار دادن ایران در حوزه اقتصادی، گفت: این تحریم ها از اوایل انقلاب وجود داشته اما در سالهای اخیر دوچندان شده است و تحریم های متنوعی را ایجاد کردند؛ البته فکر نمی کنم به هدفشان رسیده باشند به همین دلیل آنها مضطرب هستند.

رئیس مجلس ادامه داد: خلاف اینکه آنها می گویند تحریم ها را به ایران تحمیل کردیم که بر پای میز مذاکره بنشیند بدانند که جمهوری اسلامی از ابتدا میز مذاکره را ترک نکرده بود، چنانچه تحریم آنها موفق نبوده و مجبور شدند مذاکره را انجام دهند.

لاریجانی با بیان اینکه امروز مهمترین مسئله ای که دشمن دنبال می کند، حوزه اقتصادی است، افزود: امروز هم آنها مسئله نفت را دستکاری کردند تا با خیال خودشان فشار دیگری به ایران وارد کنند، لذا روحیه جهادی و اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتند، می تواند نجات بخش این موضوع باشد.

وی با اشاره به نحوه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به آبادانی کشور، رونق تولید و سپردن امور به مردم و اقتصاد را مردمی کردن زیرا ما از اقتصاد دولتی ضرر کردیم و باید اقتصاد را مردمی کنیم و در همین بخش نیز ما نقص جدی در بهره وری داریم.

رئیس مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود مسئولیت قرارگاه خاتم الانبیاء خیلی بیشتر شده است و ما هم حتما کمک خواهیم کرد. ما وظیفه خودمان می دانیم شما را در این مسیر حمایت کنیم چون شما را نسلی پایدار و موفق می دانیم.

لاریجانی با اشاره به وضعیت پروژه های عمرانی در کشور بیان کرد: ما زمانی منابع مالی زیادی داشتیم و بر اساس آن پروژه های عمرانی تعریف می کردیم و سپاه هم بخشی از آن پروژه ها را تحویل می گرفت و انجام می‌داد اما الان آن شرایط را نداریم و بودجه جاری ما سنگین و بودجه عمرانی مان بسیار ضعیف است پس باید بودجه عمرانی را تقویت کرد.

وی با بیان اینکه شما باید خلق منابع کنید و برخی بودجه‌ها هستند که منابع برای آنها در نظر گرفته‌ایم با اشاره به بودجه ایجاد آبیاری تحت فشار و زهکشی کشور در سال ۹۲ گفت: ما در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته ایم که حتما در سال آینده نیز منابع این بخش را افزایش خواهیم داد. البته برخی موارد دیگر هستند که برای آن منابع نداریم و باید خلق منابع کنیم.

رئیس مجلس با اشاره به شرایط معادن در کشور، گفت: تقریبا در همه حوزه‌های کوچک کشور معادن وجود دارد که متاسفانه این معادن دچار حبس مال شده‌اند و احتکار صورت گرفته و در بسیاری از آنها بهره وری صورت نگرفته که در این زمینه نیز احیای معادن خیلی ضروری است.

لاریجانی خطاب به مدیران و فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیاء، گفت: شما می‌توانید برای برخی پروژه‌هایتان این معادن را تحویل بگیرید و به بهره برداری برسانید و احیاشان کنید زیرا احیای معادن می تواند زنجیره تولید را در کشور کامل کند.

وی با بیان اینکه ما هم اکنون حدود ۶۵۰ میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم، گفت: ما در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی با پیشرفت فیزیکی ۶ درصد تا ۸۰ درصد داریم که باید تلاش کنیم پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالا را با توجه به اولویت بندی به اتمام برسانیم و شما نیز می توانید این پروژه ها را به دست بگیرید زیرا با این پول‌های خرد نمی شود این تعداد پروژه را به سرانجام رساند.

رئیس مجلس با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر بخواهیم با این مقدار بودجه این تعداد پروژه عمرانی را به سرانجام برسانیم حدود ۳۰ یا ۴۰ سال طول می کشد، بنابراین بهترین راهکار این است که این پروژه ها را واگذار کنیم و بهتر است این اقدام از همین الان انجام شود.

لاریجانی ادامه داد: ما آمادگی داریم که تسهیلاتی را فراهم کنیم که این واگذاری ها هر چه زودتر صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه ما تعدادی پروژه عمرانی داریم که وضعیتشان روشن نیست، افزود: در گذشته برخی کارخانه ها تحت عنوان سهام عدالت واگذار شده است، به نوعی که مردم و کسانی که این سهام را دریافت کرده اند، به هیچ عنوان احساس مالکیت نمی‌کنند و معلوم نیست که برای آنها سودی خواهد داشت یا خیر و وضعیتش مشخص نیست؛ بنابراین قرارگاه خاتم الانبیاء می‌تواند به این گونه مسائل وارد شود تا شرایط نامعلومی که وجود دارد، تعیین تکلیف شود.

رئیس مجلس با اشاره به سخنان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء پیرامون استفاده از اوراق مشارکت در انجام پروژه های عمرانی، گفت: ما از این مسئله بسیار استقبال می کنیم و تسهیلات لازم را برای اوراق مشارکت مورد نیاز قرارگاه خاتم الانبیاء فراهم می کنیم.

لاریجانی تاکید کرد: اگر می خواهیم نقدینگی جمع شود و به سمت تولید برود، باید خلق امکانات کنیم.

وی در پایان خطاب به مدیران و فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیاء گفت: اگر لازم باشد برای شما استثنائاتی هم قائل خواهیم شد، چون شما جریانی مورد اعتماد در کشور هستید که نشان دادید ظرفیت مناسب و عقلانی برای استفاده از همه امکانات کشور دارید.