کارنامه اقتصادی جهان در سال 2014 به روایت رویترز

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز گزارش داد: در حالی سال 2014 میلادی به پایان می رسد که چهار گوشه دنیا در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می برد.

در چین تولید کارخانه ها با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در منطقه یورو وضعیت ناپایدار اقتصادی مدت‌هاست که سایه سنگین خود را از سر این منطقه بحران زده به لحاظ اقتصادی بر نمی دارد، اگر چه در اواخر سال جاری میلادی با پایین آمدن قیمت‌ها توسط کارخانه ها در جهت تشویق مردم به خرید اقداماتی صورت گرفته اما همچنان رشد اقتصادی این منطقه با کندی قابل توجهی در حال پیش رفتن است.

روسیه با بحرانی تحت عنوان کاهش ارزش پول خود در حال دست و پنجه نرم کردن است. در همین حال، بانک مرکزی اروپا و چین نیز باید با اعمال بیشتر محرک‌های مالی به حرکت درآمدن چرخ اقتصادی جهان کمک کنند.

در این میان، وضعیت روسیه بحرانی تر گزارش شده و بانک مرکزی این کشور برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود در اقدامی نامتعارف سود بانکی را یک‌شبه 17 درصد افزایش داد که این امر منجر به پایین آمدن ارزش پول این کشور در برابر دلار آمریکا شد.

در رابطه با قیمت نفت که تقریبا به یک دوم خود در شش ماه اخیر تنزل داشته و اقتصاد کشورهای تولیدکننده را تحت الشعاع خود قرار داده است.

واحد پول اندونزی هم به پایین ترین حد خود در 16 سال اخیر رسیده است، همچنین در آمریکا گمانه زنی ها بر سر بالا رفتن نرخ بهره بانکی توسط بانک فدرال رزور در جهت بالا بردن توان اقتصادی آمریکا به گوش می‌رسد.