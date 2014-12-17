برگزاری جشنواره مطبوعات شمالغرب کشور با محوریت آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفی پور شامگاه سه شنبه در جلسه انتخابات هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات آذربایجان شرقی اظهار داشت: برگزاری این انتخابات و تصمیمات آن را در سیر تحول مطبوعات استان مهم و خواهد بود چرا که در تدوین اساس نامه جدید خانه مطبوعات، نکات جدیدی لحاظ شده که امیدواریم با اجرایی شدن آنها، همه خبرنگاران به حق و حقوق خود برسند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از خانه مطبوعات به عنوان خانه خبرنگاران نام برد و گفت: عملکرد هرچه بهتر این نهاد نیازمند همکاری همه اصحاب رسانه استان است و فعالیت خبرنگاران برای کمک به ایجاد شرایط بهتر امری ضروری است و امیدواریم که اداره کل فرهنگ و ارشاد استان نیز بتواند با همکاری تمام اقشار جامعه رسانه، جشنواره مطبوعات شمالغرب کشور را با محوریت خانه مطبوعات در سال آینده برگزار کند.

گفتنی است در این انتخابات از بین مدیران مسئول نشریات محلی عارف گوزلی و محمد خوش نیت، مدیران مسئول خبرگزاری اسد بابایی، سرپرستان نشریات سراسری اسد فلاح، خبرنگاران پیمان پاکزاد، علی عباسی و حمیده بردباری و بازرسان مرتضی شفیعی و مریم خدابخش به عنوان هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات آذربایجان شرقی انتخاب شدند.