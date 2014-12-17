همایش ملی فناوری نانو تکنولوژی در گچساران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهیرالدین پورالحسینی صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت این همایش در نیمه دوم فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به مدت سه روز در شهر گچساران برگزار می شود.

وی افزود: این همایش ملی با رویکردی کاربردی با هدف تبادل نظر و به اشتراک گذاری تجربیات محققان و اندیشمندان و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه نانو فناوری برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: از دانشگاهیان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقه‌ مندان به نانو فناوری دعوت می‌شود با شرکت در این همایش، زمینه‌ ارتقای دانش نانو را در کشور فراهم آورند.

پورالحسینی بیان داشت: این همایش در سه بخش دانش آموزی دانشجویی، اساتید و پژوهشگران آزاد برگزار می شود و فرصتی برای ارائه و جست وجوی ایده ها و فکرهای ناب نو یافته در این عرصه است.

وی عنوان کرد: کاربرد نانو در مهندسی الکترونیک، کاربرد نانو در مهندسی کامپیوتر، کاربرد نانو در مهندسی عمران، نانو شیمی و مهندسی شیمی، نانو فیزیک و ژئو فیزیک و نفت، کاربرد نانو در علوم زیستی و محیط زیست از رویکردهای مهم این همایش است.