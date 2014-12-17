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۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۳

خیرخواه در گفتگو با مهر:

علاقمندان به ورزش اسکی در چهارمحال و بختیاری رو به افزایش است

علاقمندان به ورزش اسکی در چهارمحال و بختیاری رو به افزایش است

شهرکرد - رئیس هیئت اسکی استان چهارمحال و بختیاری از افزایش علاقه مندان به ورزش اسکی در این استان خبر داد.

رحمت الله خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه علاقمندان به ورزش اسکی در این استان افزایش پیدا کرده اند، اذعان داشت: هم اکنون ورزشکاران این ورزش در این استان افزایش پیدا کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ورزشکاران ثبت شده ورزش اسکی در استان بالای ۳۵۰ نفر است، اذعان داشت: هم اکنون ورزشکاران بسیاری به سمت این ورزش روی آورده اند که باید در راستای بهره گیری از استعداد های این ورزشکاران پیست های اسکی استان توسعه یابند.

وی تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری پیست های متعددی دارد اما به علت نداشتن امکانات و پایین بودن سطح ارتفاعی زمان اندکی در فصل زمستان فعال می شوند.

رئیس هیئت اسکی استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: باید در راستای توسعه ورزش اسکی در این استان سرمایه گذاری شود و امکانات مناسب در کنار پیست های اسکی ساخته شود و این پیست ها توسعه یابند.

خیرخواه با اشاره به بارش های خوب و قابل توجه برف در این استان، تاکید کرد: این استان زمنیه تبدیل به قطب ورزش های زمستانی را دارد.

کد مطلب 2445056

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