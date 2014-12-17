علاقمندان به ورزش اسکی در چهارمحال و بختیاری رو به افزایش است

رحمت الله خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه علاقمندان به ورزش اسکی در این استان افزایش پیدا کرده اند، اذعان داشت: هم اکنون ورزشکاران این ورزش در این استان افزایش پیدا کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ورزشکاران ثبت شده ورزش اسکی در استان بالای ۳۵۰ نفر است، اذعان داشت: هم اکنون ورزشکاران بسیاری به سمت این ورزش روی آورده اند که باید در راستای بهره گیری از استعداد های این ورزشکاران پیست های اسکی استان توسعه یابند.

وی تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری پیست های متعددی دارد اما به علت نداشتن امکانات و پایین بودن سطح ارتفاعی زمان اندکی در فصل زمستان فعال می شوند.

رئیس هیئت اسکی استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: باید در راستای توسعه ورزش اسکی در این استان سرمایه گذاری شود و امکانات مناسب در کنار پیست های اسکی ساخته شود و این پیست ها توسعه یابند.

خیرخواه با اشاره به بارش های خوب و قابل توجه برف در این استان، تاکید کرد: این استان زمنیه تبدیل به قطب ورزش های زمستانی را دارد.