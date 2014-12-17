روستاييان آذربایجان شرقی وام ۱۵۰ ميليون ریالی مسکن دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدي چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز روند اجرایی پرداخت این وام به متقاضیان از اوايل آذر سال جاري خبر داد و افزود: سقف وام مسكن روستايي پس از تصویب دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به ۱۵۰ ميليون ریال افزايش یافته و از ابتدای آذر امسال نیز سهمیه بانک‌های عامل مشخص و برای پرداخت به متقاضیان ابلاغ شده است.

وي نرخ کارمزد این تسهیلات را پنج درصد اعلام و خاطر نشان کرد: بر همین اساس اقساط تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی مسکن روستایی مبلغی بین یک تا یک و نیم میلیون ریال در ماه است که متقاضیان دریافت می توانند با شروع مرحله پرداخت تسهیلات از آذر امسال به بانك هاي عامل شامل بانک‌ ملي، تجارت، رفاه، سپه، ملت و صادرات مراجعه کنند كه در این میان بانک صادرات پیش از سایر بانك ها شروع به پذیرش متقاضیان خواهد كرد.

مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مهمترین شرط نام نویسی از متقاضیان را سکونت در روستاها اعلام کرد و گفت: مسئولیت تامین مسکن محرومان به عهده بنیاد مسکن است و در این زمینه نیز با رویکرد جدید و تعاملات صورت گرفته با دولت، یارانه این تسهیلات که مابه التفاوت سودی معمول سیستم بانکی است، توسط قوه مجریه پرداخت خواهد شد.

محمدی در بخش پایانی سخنان خود به مهمترین اهداف طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي نیز اشاره و اظهار داشت: تلاش در بهينه سازي مصرف انرژي در مسكن روستايي، احداث مسكن مقاوم و بادوام روستايي، تلاش در حفظ هويت معماري بومي مسكن روستايي، ارتقاء توسعه سكونتگاه هاي روستايي و ايجاد تحرك در چرخه توليد مسكن روستايي از اولویت های این طرح بشمار می روند.