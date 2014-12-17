استان اصفهان هنوز از نظر صنعتی اشباع نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مجیری در مراسم گشایش نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، صنایع کارگاهی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته با اشاره به ظرفیت های صنعتی استان اصفهان اظهار داشت: البته این استان در کنار صنعت باید از طریق توسعه توریسم، صنایع سبز، صنایع هایتک و شرکت های دانش بنیان به سمت توسعه پایدار حرکت کند.

وی با اشاره به آلودگی هوای اصفهان در هفته اخیر تأکید کرد: صنعتگران باید از طریق برگزاری این نمایشگاه، سمت و سوی خود را تغییر دهند و صنایعی با کمترین آلودگی و بیشترین بازدهی مطابق با استانداردهای جهانی ارایه کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اصفهان را کلکسیونی از صنایع مختلف دانست و بیان داشت: مشکل آلودگی هوای اصفهان باید با تدبیر صنعتگران، مسئولان و متولیان محیط زیست برطرف شود.

مجیری، گردهمایی نخبگان و خبره های صنعت کشور در قالب برپایی نمایشگاه های تخصصی را حایز اهمیت دانست و افرود: از تمامی صنعتگران استان برای بازدید از این نمایشگاه دعوت می کنیم چراکه اگر بازدیدکنندگان متخصص، از نمایشگاه استقبال کنند، بخش خصوصی انگیزه و دلگرمی بیشتری خواهد داشت.

وی ضمن تقدیر از برپایی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه اصفهان به عنوان نماینده بخش خصوصی در این زمینه بازوی خوبی برای سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده است.

نمایشگاه صنایع کارگاهی باید ویژه اصفهان باشد

همچنین مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در جریان بازدید از این نمایشگاه گفت: نمایشگاه ها در سطح کشور از جایگاه خوبی برخوردارند اما به دلیل مشکلات کلان کشور بخش خصوصی نمی تواند آن گونه که شایسته است در نمایشگاه ها حضور داشته باشد.

محمد جعفری تداخل عناوین نمایشگاهی در استان های مختلف کشور را نوعی رقابت منفی دانست و خاطرنشان ساخت: در دنیا نمایشگاه های خاص با برند یک شهر شناخته می شود، مثلاً نمایشگاه سنگ جهان را به نام شهر "ورونای" ایتالیا یا نمایشگاه طلا و جواهر را به نام "ویچنزا" می شناسند اما در ایران در حالی که اصفهان قطب صنایع کارگاهی است، مشاهده می شود که نمایشگاه این رسته به صورت موازی در دیگر استان های کشور هم برگزار می شود.

وی با اشاره به رشد هرساله نمایشگاه صنعت یادآور شد: اگر این موازی کاری نباشد این نمایشگاه بیش از این رشد خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اعلام کرد: در راستای سیاست های تشویقی و حمایتی از صنایع خرد و کوچک، یارانه های ویژه نمایشگاهی برای برخی صنایع در نظر گرفته ایم و از حضور آنان در نمایشگاه ها استقبال می کنیم.

وی با اشاره به حضور شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر در این نمایشگاه گفت: تلاش داریم در دوره های آتی تمامی شهرک های صنعتی استان بتوانند به صورت مستقل در این نمایشگاه شرکت کرده و خدمات و محصولات خود را به صورت کامل به دیگر استان ها معرفی کنند.

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، صنایع کارگاهی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته 25 تا 28 آذرماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است.

در این دوره از نمایشگاه 147 مشارکت کننده به نمایندگی از استان های اصفهان، تهران، یزد، آذربایجان شرقی و هرمزگان و نمایندگان فروش کشورهای کره، چین، هلند و آلمان، محصولات و دستاوردهای خود را در 8500 مترمربع فضای نمایشگاهی ارایه کرده اند.

صنايع كارگاهي، ماشين آلات و تجهيزات، دستگاه های جوش و برش، صنايع و ماشين آلات تراشكاري، ريخته گري، فلز كاري، قالب سازي، صنايع برش، پرس، جوش و مونتاژ كاري، فناوري هاي پيشرفته صنعتي، مهندسي مجدد و بومي سازي از جمله زیرگروه ها و زمینه های مشارکت این نمایشگاه را تشکیل می دهد.

افزایش متراژ و افزایش حضور تولید کنندگان داخلی و مجموعه های ماشین سازی را می توان از جمله ویژگی های این نمایشگاه برشمرد.

این نمایشگاه طی ساعات بازدید 15 الی21 آماده بازدید متخصصین، فعالان بخش های مختلف صنعت، دانشجویان و اساتید و علاقمندان این بخش از اقتصاد کشور است.