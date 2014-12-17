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۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۵

طبیب زاده:

رشد مطلوب صادرات کرمان/مواد خام در صدر لیست محصولات صادراتی قرار دارند

رشد مطلوب صادرات کرمان/مواد خام در صدر لیست محصولات صادراتی قرار دارند

کرمان - دبیر اجرایی شورای گفتگو استان کرمان رشد صادرات در کرمان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بیشترین مواد صادارتی استان کرمان را مواد خام تشکیل می دهند که این مسئله یک معضل به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طبیب زاده صبح چهارشنبه در هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: صادرات کرمان طی هشت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 73 درصد افزایش ارزشی و 27 درصد افزایش وزرنی داشته است.

طبیب زاده بیشترین محصولات صادراتی را مربوط به مواد خام دانست و افزود: پسته و مغز پسته، خرمای تازه و خشک، کاشی و سرامیک، سیمان و مصنوعات مسی از جمله این محصولات هستند.

وی مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات را عمده ترین کالاهای وارداتی این استان دانست و ادامه داد: واردات کرمان طی مدت گفته شده 81 درصد رشد داشته است.

این مسئول تراز تجاری استان کرمان از منظر صادرات را مثبت ارزیابی کرد و افزود: 2.96 درصد صادرات کشور در سال های اخیر به کرمان اختصاص داشته است.

وی سهم استان کرمان از واردات کشور را کمتر از یک درصد عنوان کرد و بیان داشت: هنگ کنگ، امارات و روسیه به ترتیب مهم ترین بازارهای صادراتی کرمان به شمار می روند.

دبیر اجرایی شورای گفت و گو استان کرمان تامین مالی را مهم ترین مشکل در فعالیت ها اقتصادی دانست و تصریح کرد: از دیگر مشکلاتی که در بخش صادارت با آن مواجه هستیم می توان به بیمه های اعتبار صادراتی و ضمانت نامه ها اشاره کرد.

کد مطلب 2445087

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