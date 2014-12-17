رشد مطلوب صادرات کرمان/مواد خام در صدر لیست محصولات صادراتی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طبیب زاده صبح چهارشنبه در هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: صادرات کرمان طی هشت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 73 درصد افزایش ارزشی و 27 درصد افزایش وزرنی داشته است.

طبیب زاده بیشترین محصولات صادراتی را مربوط به مواد خام دانست و افزود: پسته و مغز پسته، خرمای تازه و خشک، کاشی و سرامیک، سیمان و مصنوعات مسی از جمله این محصولات هستند.

وی مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات را عمده ترین کالاهای وارداتی این استان دانست و ادامه داد: واردات کرمان طی مدت گفته شده 81 درصد رشد داشته است.

این مسئول تراز تجاری استان کرمان از منظر صادرات را مثبت ارزیابی کرد و افزود: 2.96 درصد صادرات کشور در سال های اخیر به کرمان اختصاص داشته است.

وی سهم استان کرمان از واردات کشور را کمتر از یک درصد عنوان کرد و بیان داشت: هنگ کنگ، امارات و روسیه به ترتیب مهم ترین بازارهای صادراتی کرمان به شمار می روند.

دبیر اجرایی شورای گفت و گو استان کرمان تامین مالی را مهم ترین مشکل در فعالیت ها اقتصادی دانست و تصریح کرد: از دیگر مشکلاتی که در بخش صادارت با آن مواجه هستیم می توان به بیمه های اعتبار صادراتی و ضمانت نامه ها اشاره کرد.