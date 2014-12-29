هواداران فوتبال چگونه می توانند از تیم ملی حمایت کنند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران ضمن درخواست از هواداران برای حمایت از این تیم در مطلبی نوشت: « مگر می شود فوتبالدوستان ایرانی طرفدار تیم ملی ایران نباشند؟ همه ایرانی های فوتبال در هر جای جهان طرفدار تیم ملی فوتبال ایران هستند و به همین دلیل باشگاه هواداران تیم ملی فوتبال ایران از خرداد ماه ۱۳۹۳ شروع به فعالیت کرد.

هدف از راه اندازی این باشگاه، حمایت مادی و معنوی از تیم ملی فوتبال ایران در عرصه های بین المللی است و شرکت فناپ به عنوان کنسرسیوم حمایت از تیم ملی با مشارکت فدراسیون فوتبال و حامیان تیم ملی اقدام به راه اندازی این باشگاه هواداری کرده است.

مشارکت صدها هزارنفری فوتبال دوستان علاقه مند ایرانی از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل تا به امروز از طریق عضویت رایگان در سامانه رسمی باشگاه هواداران تیم ملی به نشانی teammelli.ir و در کنار آن استفاده از سرویس­های حمایتی موجود بر بستر تلفن همراه در مدت زمانی کوتاه باعث پویایی هرچه بیشتر باشگاه و تجلی اراده همگانی در حمایت از تیم ملی فوتبال شده است و حسابی مایه خوشحالی است.

لازم به یادآوری است که باشگاه هواداران تیم ملی به پاس همیاری هواداران، علاوه بر ایجاد دسترسی اعضاء به پورتال اختصاصی تیم ملی، تسهیلات ویژه ای را در اختیار اعضاء قرار می دهد که نمونه هایی از این خدمات به شرح زیر است:

- ارائه تخفیف­های چشمگیر در بهای بلیت خانگی مسابقات تیم ملی

- ارائه تخفیف خرید اقلام هواداری از فروشگاه تیم ملی

- دعوت از اعضا برای شرکت در گردهمایی های تیم ملی با حضور بازیکنان و کادر تیم ملی

- شرکت در قرعه کشی های در نظر گرفته شده از طرف حامیان تیم ملی برای اعضای باشگاه

- ارائه کارت هواداری مجازی

- ارائه خدمات تشویقی به اعضای باشگاه (مثال: CD مستند پشت صحنه های اردوهای تیم ملی، کارت شارژ هدیه تلفن همراه و...)

اهداء جوایز ارزنده روزانه، هفتگی و دوره­ای به کاربران سرویس­های حمایتی ایجاد شده بر بستر تلفن همراه از دیگر امتیازات عضویت در باشگاه هواداران تیم ملی فوتبال است.پس فرصت را از دست ندهید و خیلی زود به یکی از حامیان خوش شانس تیم ملی فوتبال تبدیل شوید.

هر ایرانی به عنوان یک حامی تیم ملی فوتبال می­تواند با استفاده از جدول زیر و از طریق گوشی تلفن همراه در سرویس های متنوع باشگاه هواداران تیم ملی فوتبال ایران عضو شده و علاوه بر حمایت، از جوایز ویژه ای هم بهره مند شود:

برای حمایت از تیم ملی و شرکت در قرعه کشی جایزه ها کافی است تا کد سرویس مورد نظر را به سرشماره آن ارسال نمایید. مثال: با ارسال عدد ۱ به شماره ۹۰۹۰ در سرویس حمایت روزی ۱۲۰ تومانی تیم ملی عضو می شوید و شانس شرکت در قرعه کشی روزی ۱ دستگاه گوشی را به دست می آورید. با افزایش امتیاز خود در طول هفته از طریق هر یک از سرویس های فوق می توانید شانس خود را برای شرکت در سایر جوایز سرویس حمایتی تیم ملی نیز به دست آورید و افزایش دهید.

برای لغو سرویس های عضویتی حمایت روزانه تیم ملی نیز می بایست off را به سرشماره ۹۰۹۰ ارسال نمایید.