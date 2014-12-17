  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۳

استاندار کرمانشاه:

طرح استان مجازی به زودی وارد مراحل اجرایی می‌شود

طرح استان مجازی به زودی وارد مراحل اجرایی می‌شود

با حمایت و همکاری شورای عالی فضای مجازی کشور طرح استان مجازی تدوین شده و به زودی مراحل اجرایی آن آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ابراهیم رضایی - استاندار کرمانشاه در دیدار با دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اعلام این خبر گفت: جلسات متعددی با مسئولان مربوطه برگزار شده و هماهنگی خوبی صورت گرفته است که امیدواریم با همکاری شورای عالی فضای مجازی و مسئولان استان کرمانشاه طرح استان مجازی به زودی وارد مرحله اجرایی شود تا بتوانیم الگوی خوبی برای سایر استان ها باشیم.

وی با اشاره به این که طرح استان مجازی به دلیل ناشناخته بودن زمان بیشتری نیاز داشت تا موضوع بررسی و تبیین شود، افزود: با استفاده از متخصصان استان کرمانشاه و بسیج مردم در حداقل زمان ممکن این طرح اجرایی شده و به زودی مردم مزایا و خدمات آن را لمس خواهند کرد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: استان کرمانشاه دانشگاه های متعدد و متخصصین خوب و توانمندی دارد که با ارتباطی که با مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شده است ظرفیت های این استان بیش از این خواهد شد.

کد مطلب 2445099
ندا نظری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها