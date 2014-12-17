به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ابراهیم رضایی - استاندار کرمانشاه در دیدار با دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اعلام این خبر گفت: جلسات متعددی با مسئولان مربوطه برگزار شده و هماهنگی خوبی صورت گرفته است که امیدواریم با همکاری شورای عالی فضای مجازی و مسئولان استان کرمانشاه طرح استان مجازی به زودی وارد مرحله اجرایی شود تا بتوانیم الگوی خوبی برای سایر استان ها باشیم.

وی با اشاره به این که طرح استان مجازی به دلیل ناشناخته بودن زمان بیشتری نیاز داشت تا موضوع بررسی و تبیین شود، افزود: با استفاده از متخصصان استان کرمانشاه و بسیج مردم در حداقل زمان ممکن این طرح اجرایی شده و به زودی مردم مزایا و خدمات آن را لمس خواهند کرد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: استان کرمانشاه دانشگاه های متعدد و متخصصین خوب و توانمندی دارد که با ارتباطی که با مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شده است ظرفیت های این استان بیش از این خواهد شد.