موسوی گرمارودی: سنگری در اثرش به خوبی وجه حماسی عاشورا را حفظ کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی دو کتاب «آیینه داران آفتاب» و «آیینه در کربلاست» محمدرضا سنگری با حضور شخصیت های ادبی و فرهنگی هم چون علی موسوی گرمارودی، علیرضا کمره ای، نادر قدیانی مدیر موسسه انتشارات قدیانی، سید حسن میرکریمی مدیر شرکت چاپ و نشر بین الملل، کورش علیانی، قاسم صرافان، محسن حسام مظاهری، سعیده حسینجانی مدیر مرکز ترجمه حوزه هنری و ... روز گذشته ۲۵ آذرماه در فرهنگسرای سرو برگزار شد.

موسوی گرمارودی: نباید برای حضرت زینب (س) از تعبیر «ستم کش» استفاده کنیم

علی موسوی گرمارودی در ابتدای این نشست با بیان این که تنها فرصت تورق کتاب «آیینه در کربلاست» را داشته است، اظهار کرد: برخی برای حضرت زینب (س) تعبیر «ستم کش» را عنوان می کنند در حالی که عظمتی که در این شخص می بینیم و نوع مواجه ایشان با واقعه عاشورا و این که می فرمایند چیزی جزء زیبایی ندیدم باعث می شود که به کار بردن چنین تعبیری برای ایشان صحیح نباشد. اگر ما حماسه حضرت زینب (س) را به مخاطب نشان ندهیم ، وجه حماسی واقعه عاشورا پنهان می ماند.

این شاعر و پژوهشگر کشورمان ادامه داد: سنگری در اثرش به خوبی وجه حماسی عاشورا را حفظ کرده است. البته همان طور که تعهد و التزام صفت شاعر است و نه شعر؛ حماسه نیز باید همینطور باشد و روحیه حماسه در شخصی که حماسی می نویسد وجود داشته باشد.

روح حماسی در خون سعدی نیست

وی خاطرنشان کرد: سعدی هم در بوستان خواسته است نشان دهد می تواند فردوسی باشد اما نتوانسته است. سعدی شاعر جهانی کشورمان است و کتاب بوستان او هم اثر بزرگی است اما روح حماسی ندارد و نمی تواند داشته باشد، چرا که در خونش نیست.

گرمارودی هم چنین گفت: موضوع دقت آقای سنگری نیز دیگر وجوهی بود که من در کار و پژوهش ایشان دیدم و در تمام کتاب دقت های موشکافانه از این نویسنده بسیار می بینید.

کمره ای: روایت عاشورا عمدتا یک روایت احساسی، عاطفی، هنری است

در ادامه این مراسم علیرضا کمره ای محقق و پژوهشگر انقلاب و دفاع مقدس با بیان این که در باب واقع عاشورا هزاران مطلب، مقاله و کتاب نوشته شده است، اظهار کرد: حدود ۴۵ اثر کتاب شناسی در زمینه واقعه عاشورا منتشر شده است که نشان از گستردگی این موضوع دارد. هر چه از روزگاران وقوع عینی این حادثه گذشته است تحقیقات پیرامون آن نیز گسترده و عمیق شده اند.

وی افزود: روایت عاشورا عمدتا یک روایت احساسی، عاطفی، هنری و نزدیک به دنیای شعر است که در این صورت از زمان بندی و مکان بندی که در این حادثه داریم دور می شویم. در گذر زمان تعریفی که از تاریخ داریم متکثر می شود و معناهای مختلف پیدا می کند.

تلفیق و توامانی عقل و عاطفه سنگری در آثارش حائز اهمیت است

کمره ای عمده گذاره ها در باب عاشورا را رخ دادهای ادبی دانست که در قالب هنرورزی های کلامی عرضه شده است و گفت: علت این امر این است که رویداد عاشورا چنان ژرف، شگرف و زیبا است که محقق در توصیف آن گویی انسانی است که از گلستان زیبایی گذشته است و نمی تواند احساساتش را بروز ندهد. یکی از محاسنی که در تعریف دو کتاب سنگری حائز اهمیت است، تلفیق و توامانی عقل و عاطفه و شورمندی است.

کتابهای سنگری را زیارت کرده ام

وی عنوان کرد: استفاده از زبان روایی و اثرگذاری که در این زبان وجود دارد بسیاری از جملات ایشان را نزدیک به شعر کرده است. کسانی که با نثر و نوشته آشنایی دارند متوجه می شوند که سنگری در دو کتاب خود قلم بسیار رامی دارد و در متن آثار کلمه ای ندیده ام که مثل ریگ در لقمه؛ کام حس و جان خواننده را بیازارد و گویی دکتر سنگری محرم این روایت و واقعه عاشورا بوده اند. می شود از لابه لای ضریح کلمات این دریافت را داشت که اهل بیت (ع) و بزرگان از سنگری دستگیری کرده اند و در واقع من این کتاب ها را زیارت کرده ام.

وی با اشاره به طرح سوالاتی در ابتدای کتاب های «آیینه داران آفتاب» و «آیینه در کربلاست» توسط مولف آثار، عنوان کرد: به لحاظ تحقیقی خیلی مهم است که نویسنده در سطر نخست آثارش ، تکلیف خود را با خود و مخاطبش مشخص کند. در ابتدای کتاب های سنگری نیز سوالاتی مطرح می شود و یکی از مسائلی که در مطالعات و تحقیقاتمان با آن مشکل داریم گم بودگی مسئله است

صرافان: سنگری حلقه گمشده بین شعرا و علماست

در ادامه مراسم قاسم صرافان شاعر کشور، سنگری را وزنه ای برای شعر آیینی امروز کشور دانست و گفت: با حضور دکتر سنگری، شاعران آیینی به یک مرجع قوی و مستند اتکا می کنند و ایشان به نوعی حلقه گمشده بین شعرا و علما است.

وی اظهار داشت: سنگری محققی است که بیان الهام برانگیزی دارند و شعرهای خود من به دو دسته شعرهای قبل از آشنایی با ایشان و شعرهای بعد از آشنایی تقسیم می شوند و پس از آشنایی با ایشان تلاش کردم تا اشعارم پخته تر و در شان معصومین و ائمه (ع) باشند.

وی در ادامه دو شعر عاشورایی خود را برای حضار قرائت کرد.

مظاهری: خط مشی اعتدال در آثار سنگری وجود دارد

محسن حسام مظاهری نویسنده و پژوهشگر جوان کشور نیز با اشاره به این که در جایگاه مخاطب و شاگرد سنگری در این نشست به سخنرانی می پردازد، عنوان کرد: ایشان در دو حوزه دفاع مقدس و عاشورا که هر دو از علاقه مندی های من هم هست صاحب نظر هستند.

وی با اشاره به خط مشی معتدل و میانه رو دکتر سنگری در آثارش، اظهار کرد: ایشان سخن ناهموار، درشت، خشن و موضوع رادیکالی را در آثارش مطرح نمی کند، بلکه خط مشی اعتدال در آثارشان وجود دارد که تبلور شخصیت ایشان است و البته این میانه روی به بی نظر بودن مولف منجر نشده است و این وجه تفاوت آثار سنگری با دیگر آثار است.

مخاطب آثار سنگری، مخاطب سر درگم نیست

این نویسنده با تاکید بر این که در آثار سنگری بن بست معنا ندارد، اظهار کرد: مخاطب آثار سنگری، مخاطب سر درگم نیست و دچار درگیری و ابهام نمی شود بلکه با پرسش مواجه می شود و در پایان نیز به پاسخ خود می رسد و ماحصل این رویکرد در آثار سنگری رسیدن به آرامش است.

مظاهری ادامه داد: سنگری هم ادیب است و هم متخصص در پژوهش و تلفیق بین تاریخ و ادبیات کار بسیار دشواری است و آقای سنگری در انجام این کار تلاش دارند و بسیار هم موفق بوده اند. حرکت در میان دو رشته تاریخ و ادبیات بی مخاطره نمی تواند باشد و ناگزیر برزخی ایجاد می کند.

سنگری: حتی بر روی دریا هم از عاشورا نوشتم

در ادامه مراسم، محمدرضا سنگری مولف دو اثر «آیینه داران آفتاب» و «آیینه در کربلاست» با بیان این که طی ۱۰ سال کار مداوم و شبانه روزی و در شرایط مختلف و حتی در سفری خارج از کشور و بر روی دریا این آثار را نوشته است، گفت: روزی نبوده است که به امام حسین (ع) نیندیشیده باشم و درباره ایشان قلم نزده باشم.

تلفیق تاریخ و ادبیات را از قرآن آموخته ام

وی ادامه داد: کتاب هایم را با پرسش آغاز کردم و این نوع نگارش را از قرآن آموخته ام. تلفیق تاریخ و ادبیات را هم مانند طرح سوال، از قرآن آموخته ام. در نگارش این کتاب نیز سوالات بسیاری برایم مطرح شد. این که چرا جریان عاشورا خلاف تمام جریان های دیگر یک حادثه است. درباره جریان های مختلف خیلی چیزها نوشته اند اما کمی که می گذرد می بینید اثری از آن جریان و واقعه نیست. اما برخی وقایع همچون عاشورا هر چه بیشتر از آن ها می گذرد بیشتر سیقل می خورند و تازه می شوند.

سنگری هم چنین گفت: بیشتر ما در ابهام اسطوره بودن امام حسین (ع) گم شده ایم و به ایشان از منظر اسوه نگاه نمی کنیم. اسطوره انسانی دست نیافتنی و فوق انسان است در حالی که اسوه انسان نمونه و فوق العاده است. متاسفانه گاهی پرده های اشک ماه محرم، فرصت نگریستن را از ما گرفته است. هیچ چیز وجود ندارد که به زلالی کربلا باشد، تمام حادثه های دنیا در آن ها ناخالصی وجود دارد اما حادثه کربلا خالص است و اتفاقی است که مشابه ندارد.

نادر قدیانی مدیر موسسه انتشارات قدیانی و سید حسن میرکریمی مدیر شرکت چاپ و نشر بین الملل سخنان کوتاهی درباره چگونگی انتشار کتاب های عاشورایی و دینی گفتند.

نادر قدیانی از نویسندگان و پژوهشگران آیینی دعوت کرد تا در عرصه کودک و نوجوان نیز دست به قلم شده و آثار عاشورایی متناسب با این گروه سنی پدید آورند.