9دیماه انقلاب سوم جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اماملو صبح چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی زنجان افزود: حرکت نهم دیماه یک حرکت خودجوش و بسیار تاثیرگذار در صحنه های داخلی و خارجی بود و قدرت ملت ایران در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه در فتنه 88 تلاش زیادی شد تا به حیثیت جمهوری اسلامی ایران آسیب برسد اظهار داشت: در فتنه 88 استکبار به سرکردگی آمریکا تلاش کرد تا به وجهه جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف صدمه وارد کند که با حضور گسترده مردم در حماسه 9 دی ماه همه توطئه های فتنه گران نقش بر آب شد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطر نشان کرد : در آستانه 9 دی ماه و آخر صفر اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اعزام روحانی و مبلغ تلاش می کند به تبیین ریشه های فتنه 88 بپردازد و نقش مهم رهبری را در بحرانها به مردم گوشزد کند .

وی گفت : در فتنه 88 آمریکا با حمایت از فتنه گران درصدد ایجاد آشوب و بلوا در کشور بود ولی با هوشیاری رهبر معظم انقلاب و مردم ولایی همه این توطئه ها نقش بر آب شد و به فرموده مقام معظم رهبری در نهم دی ماه دست و اراده الهی هویدا بود و این دست و قدرت الهی بود که پیروزی دیگری را نصیب ملت کرد و کل دنیا را در بهت و حیرت برد.

اماملو یادآور شد: در دهه آخر ماه صفر اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان اقدام به اعزام روحانی و مبلغ کرده و برنامه های عزاداری خود را در هیئات مذهبی، کانون های فرهنگی، مساجد و مراکز فرهنگی به بهترین شکل برگزار می کند و در همین راستا تلاش می کند که تبلیغات خوب شهری هم صورت گیرد.