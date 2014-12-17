به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی خلیل پور صبح چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن تصریح بر اینکه اعتبارات بخش احیا و اصلاح مراتع بسیار ناچیز است افزود: با استانی شدن اعتبارات توجه خاصی به این بخش نمی شود و سالانه کمتر از 10 تا 20 درصد اعتبارات مصوب استانی تخصیص می یابد.

وی گفت: ممکن است اعتبارات خوبی در این بخش مصوب شود اما تخصیص اعتبارات بخش مرتع در استانها ناچیز است.

مدیر کل مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود: تلاش سازمان جنگل ها بر ملی کردن اعتبارات اصلاح و احیای است اما تاکنون موفق نشده است.

خلیل‌پور با اشاره به خشکسالی‌های اخیر و صدماتی که به بخش مراتع در کشور وارد شده است تصریح کرد: خشکسالی‌های اخیر سبب شده است تا مراتع کشور با کاهش شدید در تولید علوفه مواجه شوند و این میزان در یک سال گذشته بیش از 1.7 میلیون تن کاهش داشته است.

مدیر کل مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خاطرنشان کرد: از برنامه اول تا پایان برنامه پنجم مجموع اعتباراتی که برای احیا و اصلاح مراتع اختصاص یافته است در پنج برنامه کمتر از یک هزار و 300 میلیارد ریال بوده است و با توجه به وسعت 85 میلیون هکتاری مراتع کشور این رقم ناچیزی محسوب می شود و باید توجه بیشتری به عرصه مراتع صورت گیرد.

خلیل پور در خصوص پوشش بیمه مرتع گفت: این امر در برخی از استانها از جمله سمنان خوب بوده است اما در بیشتر استانها به دلیل همکاری نکردن بانکها پیشرفت خوبی نداشته است.

وی بر ایجاد تعادل تعداد دام موجود با ظرفیت مراتع تاکید کرد و متذکر شد: این وضعیت در استانهای مختلف متفاوت است اما در مناطق عشایری میزان دام موجود در مراتع قریب سه برابر ظرفیت مراتع است.

مدیرکل مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: ظرفیت مجاز دام در مراتع کشور قریب 37 میلیون راس دام است اما در حال حاضر این رقم به 86 میلیون راس دام رسیده است.

خلیل پور عنوان کرد: البته برای ارائه آمار دقیق‌تر باید منتظر ارائه نتایج سرشماری عمومی کشاورزی بود تا بتوان با خطای کمتری این آمار را ارائه کرد.

وی بر ضرورت تغییر دامداری ها از سنتی به صنعتی تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد واحدهای پرواربندی این امر ساماندهی شود که در این خصوص با معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی طرح های در دست بررسی است.

مدیر کل مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بروز خشکسالی را نیز موجب بروز خسارت به مراتع دانست و گفت: میزان تولید علوفه مراتع از 10 میلیون و 700 هزار تن در سال با بروز خشکسالی به کمتر از 9 میلیون تن رسیده است.

خلیل پور در پایان افزود: تا کنون و در مجموع، برای بیش از 36 میلیون واحد دامی در کشور از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مجوز بهره‌برداری صادر شده است.