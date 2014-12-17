مذاکرات مفصلی با هیات آمریکایی داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در گفتگو با واحد مرکز خبر با بیان این مطلب گفت: اینها به عنوان مقدمه ای برای مذاکرات روز چهارشنبه که با کل 1+5 انجام می شود، خواهد بود.



وی با بیان این که مسائلی که مطرح شده است در جلسات چهارشنبه، با مجموع اعضا بحث خواهیم کرد گفت : در ادامه همین جلسات با فرانسه دیدار دوجانبه خواهیم داشت و جلسات دوجانبه دیگری هم با دیگر اعضای گروه 1+5 برای چهارشنبه تنظیم شده است که برگزار می کنیم.



عراقچی در پاسخ به این سوال که روی هم رفته فضای مذاکرات چطور بوده است، گفت: فضای مذاکرات البته خوب و با احترام است ولی هنوز درمورد نتایج زود است که قضاوت کنیم.