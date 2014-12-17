ایثارگران شهرداری در دو جبهه خدمت و جنگ، مجاهدت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد باقر قالیباف طی سخنانی در کنگره جهادگران پیشکسوت شهرداری تهران که در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد، ابراز داشت: امروز عزت این کشور، احیای مجدد اسلام است و بدون شک این افتخار بزرگی که نصیب ملت ایران شده است، مدیون ایثارگری ها و مجاهدت های شما جانبازان، آزادگان و خانواده های محترم شهداست.

وی در ادامه خطاب به جهادگران پیشکسوت شهرداری تهران، تاکید کرد: هر کسی در این کشور با هر سلیقه و گرایشی اعم از مسلمان، غیرمسلمان، انقلابی و ... اگر ذره ای انصاف داشته باشد، خود را مدیون شما می داند چرا که آرامش و زندگی خود را در تمامی ابعاد، مدیون زحمات شما است. با همه وجودم باور دارم که زندگی مادی و معنوی خود را مدیون یکایک شما هستم و تا زمانی که در قید حیات هستم، در خدمت شما عزیزان خواهم بود.

شهردار تهران در ادامه ایمان به سنت های الهی را یکی از مهم ترین عناصر موجود در جبهه ها توصیف کرد و گفت: هر کسی با هر سلیقه ای به جبهه می آمد، به سنت های الهی ایمان داشت.

قالیباف تاکید کرد: آن روزی که امام خمینی (ره) فرمودند راه قدس از کربلا می گذرد بسیاری از افراد حرف را نفهمیدند . اما شما رزمنده ها و شهدا به این حرف امام (ره) ایمان داشتید و پشت خاکریز به سختی می جنگیدید.

محمدباقر قالیباف تاکید کرد: رزمندگان با ایمان به اینکه سنت های الهی در همه شئونات جاری است، ایستادگی و مجاهدت کردند و به شهادت رسیدند. امروز هم ایثاگران شاهد بودند که چه به روز صدام آمد و انقلاب اسلامی چگونه همه آن نقاط را فتح کرد. بدین ترتیب معنی صدور انقلاب و عظمت اسلام را فهمیدیم.

وی ابراز داشت: فکر نکنید اگر مسئولان ما امروز در حوزه سیاست خارجی پشت میز مذاکره می نشینند و شش کشور ابرقدرت دنیا حاضرند بنشینند و با ما حرف بزنند تنها به خاطر توان دیپلماسی ما است؛ این عظمت و بزرگی متعلق به رزمنده های دوران دفاع مقدس است. رزمنده های مظلومی که در عملیات والفجر مقدماتی در پشت خاکریز مجروح شدند و به حدی خون دادند و تشنگی کشیدند که بعد از سه - چهار روز به شهادت رسیدند. بنابراین مظلومیت شهدا و ایثارگران است که آن ها را سر میز مذاکره نشانده است.

قالیباف تصریح کرد: تا زمانی که بر این باور باشیم، دل به خدا بدهیم و بدانیم که هیچ برگی بی اذن خدا از درخت جدا نمی شود؛ مطمئن باشید موفقیت و پیروزی از آن ما است. در این میان فرقی ندارد که عرصه نظامی و جنگی باشد یا عرصه اقتصادی.

شهردار تهران ابراز داشت: اگر باورما باشد که روزی دهنده خداوند است و ما به عنوان پدر خانواده تنها وسیله هستیم ، به دنبال آن برکت به زندگی ما می آید اما اشکال اینجا است که فکر می کنیم ما باید رزق خود را فراهم کنیم. این در حالی است که اگر باور داشته باشیم که ما وسیله هستیم، درکار ما نیز گره گشایی صورت می گیرد.

دکتر قالیباف تصریح کرد: باید تلاش کنیم که کارمان را انجام دهیم و در کار خود تدبیر کنیم، با اخلاص و محبت حرکت کنیم و به پیش برویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع ایثارگران پیشکسوت شهرداری تهران، گفت: ایثارگران شهرداری هم در دوران دفاع مقدس و در سنگر دفاع از اسلام، میهن، ناموس، آرمان ها و ارزش های ما و هم در سنگر خدمت به مردم در سایه نظام اسلامی خدمت کرده و در هر دو جبهه مجاهدت کردند.

شهردار پایتخت افزود: ما مکلف هستیم در حد توان خود به همه کارمندان شهرداری تهران، مخصوصا شما که جوانی خود را در خدمت به این مردم سپری کردید رسیدگی کرده و در این راه انجام وظیفه کنیم تا بتوانیم کرامت شما را حفظ کرده و قدردان زحمات شما باشیم. در این زمینه هر چه در توان ما باشد را انجام خواهیم داد و مطمئن باشید در فراز و نشیب کار، مشغله و بحث های روزمره هرگز شما را فراموش نخواهیم کرد چرا که در روزهای سخت، شما همراه و همسنگر ما بودید.