سومين همايش فصلی دبيران شورای امر به معروف و نهی از منكر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد روزبهاني در سومين همايش فصلي دبيران شوراي امر به معروف و نهي از منكر سازمانها و ادارات استان تهران با اشاره به قانون امر به معروف و نهي از منكر كه در شوراي نگهبان مراحل تصويب آن مي گذرد گفت: در مواد اين قانون دست آمرين به معروف و ناهيان از منكر و ستاد احياء امر به معروف باز گذاشته شده است و از بسيج هم به عنوان ضابط قضايي خواسته شده در رابطه با تذكر لساني وارد عمل شود.

در اين همايش همچنين دبير شوراي امر به معروف و نهي از منكر اداره كل امور مالياتي استان تهران، گزارش عملكرد اين شورا در مباحث امر به معروف و نهي از منكر را ارائه داد و گفت: جلسات متعددي در اداره كل امور مالياتي برگزار و مصوباتي در خصوص نحوه اجراي امر به معروف و نهي از منكر در اين اداره كل به تصويب رسيده است .

رئوفي در خصوص تربيت فرزندان و تدوين برنامه هاي آموزشي براي آينده آنها مواردي را برشمرد و افزود: رسالت ما در سازمان امور مالياتي، كسب در آمد بيشتر براي دولت است تا اقتصاد مقاومي را پويا كنيم لذا دستگاههاي اجرايي را وادار كرده تا مقررات مالياتي را رعايت كنند.

سخنران ديگر اين همايش حجت الاسلام و المسلمين دكتر احمدي استاد حوزه و دانشگاه بود كه با اشاره به آيات و احاديث از انسان و خطراتي كه او را تهديد ميكند اظهار داشت: انسان و چهار پا ، در فهم، شعور، درك و فرهنگ، مشترك و تنها به لحاظ عقل است كه از هم تميز داده مي شوند.

وي با بيان اينكه هدايت، روزي، عزت، تنها به دست خداست و ائمه شفاعت مي توانند بكنند افزود: شكم ، شهوت و شهرت 3 چاه است كه انسان را در قعر خود فرو مي برد .

وي با اشاره به محل هاي آلوده اي كه شيطان در آنها خانه دارد گفت: هر تجمعي كه محل آلودگي باشد خانه شيطان است.

احمدي همچنين در خصوص توليدات سينمايي و سريالهاي تلويزيوني از مسئولان صدا و سيما خواست تا در توليدات نمايشي دقت لازم را بعمل آورند تا خداي ناكرده به مقدسات اسلام هتك حرمت نشود.

در اين همايش پيرامون وضعيت تهران مطالبي مطرح و ضمن تبادل نظر تصميماتي اتخاذ شد.