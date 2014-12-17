کاهش تصادفات رانندگی در محورهای مواصلاتی لرستان طی چهار سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمود حسینی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه حمل و نقل استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: ۹۵ درصد حمل و نقل بار و مسافر کشور از طریق جاده ها صورت می گیرد که این رقم اهمیت توجه به ایمن سازی و ارتقای وضعیت محورهای مواصلاتی کشور را روشن تر می کند.

وی با بیان اینکه همه دست اندرکاران امر در دستگاههای مرتبط نهایت تلاش خود را برای تردد ایمن و آسان در محورهای مواصلاتی استان به کار گرفته اند عنوان کرد: در این راستا پلیس راه نیز وظیفه تامین امنیت تردد مردم را بر عهده دارد و در این زمینه فعالیتهای خوبی نیز صورت گرفته است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: حاصل فعالیتهای صورت گرفته و تعامل و همکاری بین مجموعه های مرتبط با حمل و نقل جاده ای کاهش تصادفات در محورهای مواصلاتی لرستان طی چهارسال متوالی بوده است.

سرهنگ حسینی عنوان کرد: طی سالجاری نیز تاکنون شاهد کاهش ۱۳ درصدی تلفات تصادفات جاده ای در محورهای مواصلاتی استان لرستان بوده ایم.

وی با بیان اینکه وضعیت راههای استان طی چهار سال اخیر ارتقای قابل توجهی داشته است بیان داشت: بازخورد بهبود وضعیت راههای استان را در بحث کاهش تصادفات شاهد هستیم.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: همچنین ارتقای فرهنگ ترافیکی و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان در کاهش تصادات جاده ای طی سالهای اخیر تاثیر زیادی داشته است.

سرهنگ حسینی با بیان اینکه کمتر از ۱۵ درصد سوانح جاده ای به وسایل حمل و نقل عمومی مربوط می شود افزود: این امر نشان می دهد که فعالان حمل و نقل عمومی توجه بیشتری به رعایت قوانین و مقررات دارند.

وی همچنین از برخورد جدی تر پلیس با تخلفات راهنمایی و رانندگی به عنوان یکی دیگر از عوامل کاهش تصادفات اشاره کرد و بیان داشت: طی هشت ماه نخست سالجاری شاهد رشد ۳۱ درصدی برخورد پلیس با تخلفات حادثه ساز بوده ایم.