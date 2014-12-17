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۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳

رزم حسینی:

پول های سرگردان در حوزه تولید به کار گرفته شود

پول های سرگردان در حوزه تولید به کار گرفته شود

کرمان - استاندار کرمان از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواست که پول های سرگردان را برای پویایی چرخه تولید بکارگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح چهارشنبه در آیین تجلیل تز صادرکنندگان نمونه استان کرمان با انتقاد از وابستگی اقتصاد ایران به نفت گفت: همین مساله باعث شد که در زمان تحریم ها با مشکلاتی مواجه شویم.

وی با اشاره سیاست های اقتصاد مقاومتی یادآور شد: باید به سمت قطع وابستگی اقتصاد به نفت حرکت کرده و بخش های غیرنفتی را تقویت کنیم.

نماینده عالی دولت در استان کرمان میزان واردات در برخی کشورهای توسعه یافته را بیشتر از صادارت دانست و افزود: آنها مواد خام را وارد کرده و پس از فرآوری با ارزش افزوده صادر می کنند.

رزم حسینی گفت: در کشورهای در حال توسعه مواد خام و اولیه بیشترین میزان محصولات صادراتی را به خود اختصاص می دهند.

استاندار کرمان با اشاره به لزوم جلوگیری از خام فروشی در استان کرمان بیان داشت: کرمان دارای ظرفیت های فراوانی در این حوزه صنعت و معدن بوده و باید زیرساخت های لازم برای توسعه در این استان فراهم شود.

وی با بیان اینکه کرمان را استانی صادراتی دانست و گفت: این استان در زمینه صادرات مواد غیرنفتی از جایگاه خوبی در کشور برخوردار است.

رزم حسینی از همکاری دولت برای رفع مشکلات صادرکنندگان خبر داد و گفت: پول های سرگردان باید در حوزه تولید به کار گرفته شوند.

وی گفت: صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید در این عرصه قدم گذاشته  و چرخه تولید را پویا کنند

کد مطلب 2445133

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