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۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۴

منطقه 8 مشکل آبگرفتگی معابر ندارد

منطقه 8 مشکل آبگرفتگی معابر ندارد

شهردار منطقه 8، با اشاره به اصلاح نقاط آبگیر در سطح محدوده شرق تهران، گفت: معابر منطقه 8 در روزهای بارندگی مشکل آبگرفتگی نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید طلوعی افزود: در روزهای بارندگی،گشت کنترل مستمردر سطح منطقه فعال شده است.

وی گفت: همچنین در نقاط حساس و آبگیر، ماشین 137 مستقر شده است و به صورت مدوام  مدیران حوزه خدمات شهری و اجرایی کنترل مستمر در سطح نواحی را دارند.

طلوعی ادامه داد: با تعریف محدوده کاری برای نواحی و استقرار تسهیلات ویژه؛ تلاش داریم در روزهای بارانی تردد شهروندان با سهولت انجام پذیرد.

شهردار منطقه 8 با اشاره به ایجاد کانال های هدایت آبهای سطحی در شرق تهران، تصریح کرد: مدیریت شهری منطقه با بکارگیری تمام توان و امکانات خود تلاش دارد در روزهای بارندگی از ورود هر گونه آبگرفتگی و اختلال در رفت و آمد شهروندان پیشگیری کند. 

کد مطلب 2445139
حبیب احسنی پور

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