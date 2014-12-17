منطقه 8 مشکل آبگرفتگی معابر ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید طلوعی افزود: در روزهای بارندگی،گشت کنترل مستمردر سطح منطقه فعال شده است.

وی گفت: همچنین در نقاط حساس و آبگیر، ماشین 137 مستقر شده است و به صورت مدوام مدیران حوزه خدمات شهری و اجرایی کنترل مستمر در سطح نواحی را دارند.

طلوعی ادامه داد: با تعریف محدوده کاری برای نواحی و استقرار تسهیلات ویژه؛ تلاش داریم در روزهای بارانی تردد شهروندان با سهولت انجام پذیرد.

شهردار منطقه 8 با اشاره به ایجاد کانال های هدایت آبهای سطحی در شرق تهران، تصریح کرد: مدیریت شهری منطقه با بکارگیری تمام توان و امکانات خود تلاش دارد در روزهای بارندگی از ورود هر گونه آبگرفتگی و اختلال در رفت و آمد شهروندان پیشگیری کند.