عنان خواستار مشاركت همه كشورها در حل معضلات بين المللي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل، عنان در اين پيام اعلام كرد: امروز، همچنان كه شصتمين سال تأسيس سازمان ملل متحد را گرامي مي داريم، بايد اذعان كنيم كه جهان كنوني با زمان ايجاد اين سازمان تفاوت زيادي دارد.

در ادامه آمده است : سازمان ملل بايد منعكس كننده اين عصر جديد باشد و به چالش هاي آن پاسخ دهد. نخستين و مهم ترين چالش، آگاهي از اين امر است كه ميليون ها انسان بي دفاع در برابر گرسنگي، بيماري و نابودي محيط زيست رها شده اند، با وجود اينكه جهان ابزار لازم براي نجات آنها را در اختيار دارد.

وي افزود: ماه گذشته، رهبران جهان در شهر نيويورك ديدار كردند تا تلاش كنند پاسخ مشتركي براي اين چالش ها بيابند.رهبران كشورهاي غني و فقير، خود را نسبت به سياست هاي مشروحي متعهد كرده اند كه اگر به گونه اي كامل اجرا شوند، موجب كاهش گرسنگي و فقر تا 50 درصد طي 10 سال آتي خواهد شد.

عنان در ادامه گفت : آنان تصميم گرفتند نهادهاي جديد سازمان ملل براي ارتقاي حقوق بشر و ايجاد صلح پايدار در كشورهاي جنگ زده ايجاد نمايند و با تروريسم در تمامي اشكال آن مبارزه كنند و در هنگام نياز اقدام دسته جمعي براي حفظ جمعيت ها از نسل كشي و ساير جنايات شنيع به عمل آورند.

به گفته عنان، رهبران كشورهاي جهان، درباره اصلاحات مهم در دبيرخانه سازمان ملل متحد تصميم گيري نمودند.اما در مورد تغييرات آب و هوايي و اصلاح شوراي امنيت تنها توانستند بيانيه هايي ضعيف صادر كنند. و درباره عدم تكثير سلاح هاي هسته اي و خلع سلاح به هيچ توافقي دست نيافتند.

در پايان پيام دبير كل سازمان ملل متحد آمده است : آنان كاري بسيار زياد براي ما باقي گذاشتند. امروز در حالي كه ما شصتمين سالگرد اين نهاد ضروري خود را گرامي مي داريم، اينجانب به شما قول مي دهم سهم خود را ادا كنم. و يقين دارم شما به عنوان شهروندان جهان نيز سهم خود را ادا خواهيد كرد.