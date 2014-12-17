توصیه بذرپاش به عارف/ انتظار نگاه واقع بینانه تر به مشکلات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به مواضع اخیر محمد رضا عارف در خصوص مساله مهم کشور از دیدگاه اصلاح طلبان واکنش نشان داد.

بنابر این گزارش متن نامه به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر عارف

با سلام و تحیت

مهم‌ترین مساله ما انتخابات مجلس است. این جمله‌ای است که مرتب از شما در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها شنیده می‌شود و برخی از رسانه‌های خاص مرتب به آن می‌دمند. در این خصوص لازم است نکاتی را اشاره نمایم.

به نظر شما گران کردن نان، گاز، آب، برق و بسیاری از اقلام دیگر و پرداخت نکردن یارانه متعلق به آن چه میزان اهمیت دارد؟

به نظر شما رشد واردات حدودا 100 درصدی بسیاری از کالاها و اقلام اساسی و مصرفی و سرمایه‌ای از جمله روغن پالم و ایجاد اشتغال برای کارگران خارجی چه میزان دارای اهمیت است؟

به نظر شما رکود دامن‌گیر در صنایع کشور که باعث بیکاری جوانان است، از مسائل مهم به شمار می‌آید؟

به نظر شما پرداخت نکردن وام ازدواج سه میلیون تومانی مساله مهمی نیست؟

به نظر شما از بین رفتن سرمایه مردم در بورس، مساله مهمی به شمار نمی‌آید؟

به نظر شما گران کردن دو برابری مسکن مهر و تعطیلی آن پروژه اصلا مساله مهمی به حساب می‌آید؟

به نظر شما کاهش قیمت نفت به حدود کمتر از 60 دلار در سایه ناکارآمدی تحرکات بین‌المللی و کاهش 45 درصدی درآمدهای نفتی کشور از این محل، مساله مهمی به شمار نمی‌آید؟

اینها تنها بخش کوچکی از مهم‌ترین مسائل ما است. انشاءالله با نگاهی واقع‌بینانه‌تر به موضوعات، مهم‌ترین مساله شما هم از این جنس موضوعات باشد.

و العاقبه للمتّقين

برادر کوچک شما

مهرداد بذرپاش

26/9/93

گفتنی است روز گذشته محمدرضا عارف در گفتگویی مهمترین مساله امروز اصلاح طلبان را انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود.