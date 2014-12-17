شیر پاستوریزه جایگزین شیر فله ای در واحدهای آبمیوه بستنی اصفهان می شود

آیت سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده از شیرهای فله ای در واحدهای صنفی آبمیوه بستنی به دلیل احتمال انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام از جمله تب مالت همواره یکی از دغدغه های مسئولین بهداشتی اصفهان بود.

وی بیان داشت: در همین راستا با طرح این موضوع در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان و همکاری فرماندار و فاز اول طرح جایگزینی شیر پاستوریزه را به جای شیر فله ای در اصفهان به نتیجه رسید.

رئیس مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان خاطرنشان کرد: راه اندازی خط تولید شیر پاستوریزه در یکی از کارخانجات شیر اصفهان دستاورد دیگری برای ارتقاء سلامت اصفهان است و مردم این استان از این پس شاهد عرضه بستنی و شیر موز و معجون های مختلف با شیر پاستوریزه در واحدهای صنفی مربوطه خواهند بود.

وی ادامه داد: پس از چهار سال پیگیری در خصوص این مهم در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی اصفهان و پس از تلاش های زیاد توسط تمامی ارگان های ذیربط خوشبختانه امروز شاهد بهره برداری از این طرح مهم هستیم.

سهرابی بیان داشت: هم اکنون این نوع شیر با چربی مورد نظر اتحادیه آبمیوه بستنی فروشی ها در این کارخانه تولید می شود ، اما با توجه به نیاز بیشتر شهرستان به این نوع شیر، در صورتی که سایر کارخانجات نیز اعلام آمادگی کرده و تجهیزات خط تولید را فراهم کنند می توانند این شیر را تولید و عرضه کنند.