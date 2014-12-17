به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جزایری معاون ستادکل نیروهای مسلح در حاشیه نخستین کنگره شهدای دانشجویی که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص مذاکرات هستهای گفت: اینکه ما انتظار آثار مثبت و قابل توجه از این مذاکرات داشته باشیم به نظر بنده با ابهام مواجه است چراکه کسانی که در برابر ما قرار گرفتهاند مایل نیستند که امورات براساس عدالت و براساس حقوق قانونی و بینالمللی که ما از آن برخورداریم حل و فصل شود.
وی افزود: آنها تلاش میکنند تا جلوی منابع قدرت ما از جمله مسائل اقتصادی را بگیرند یا با مانع مواجه کنند و ما باید تلاش کنیم تا بهترین مذاکرات را در چارچوب مصالح نظام داشته باشیم و نباید امید زیادی به یک سرانجام مطلوب نسبت به این مذاکرات داشته باشیم.
معاون ستادکل نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی درخصوص تلاشهای دوباره دشمن برای ایجاد فتنه در کشور گفت: یک تلاش در خارج از کشور با محوریت آمریکا و انگلیس و در یک سمت دیگر تلاشی در داخل از سوی افرادی که مستقیم و غیرمستقیم در فتنه دست داشتهاند، در حال شکلگیری است و این دو پیوند مجددی برقرار کردند و تلاش میکنند به هر وسیلهای نظام را با چالش مواجه کنند که باید نخبگان مراقبت ویژهای داشته باشند.
سردار مسعود جزایری طی سخنانی در نخستین همایش شهدای دانشجویی استان تهران که صبح امروز در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد با اشاره به فرهنگ ایثار و شهادت گفت: انقلاب اسلامی در ایران را میتوان ناشی از تبدیل سرمایهها و منابع انسانی کشور به یک حرکت انقلابی دانست. اتفاقی افتاد و امام امت این سرمایهها را به بروز و ظهور رساند. آنچه که انقلاب را شکل داد مبتنی بر آموزههای دینی و اسلامی است و از این جهت نظام جمهوری اسلامی ایران بر یک پایه محکم و استوار بنا شده است.
معاون ستادکل نیروهای مسلح در ادامه اظهار داشت: بشریت امروز از مکاتب امانیستی و لیبرال دموکراسی و انواع مکاتب دیگر که وجود دارد دلزده شده و این مکاتب امروز در سرازیری سقوط قرار دارد و این را براساس مدارک زیادی میتوان ثابت کرد که از جمله مهمترین آنها اظهارات اندیشمندان غربی است و ما امروز در یک دوره گذار قرار داریم که مشخصه اصلی آن توجه به خدا و دین است.
سردار جزایری با بیان اینکه سالها خدا از زندگی بشر رفته بود، گفت: انقلاب اسلامی ایران که پیروز شد فرهنگ ناب اسلام محمدی آرا و افکار روشنفکران اروپا و مکاتب آنها را به چالش کشاند و در آرا و افکار آنها خلل ایجاد کرد و حرکتی که به واسطه انقلاب اسلامی شکل گرفت که همان اسلام ناب بود، همگرایی و همراهی جهان اسلام را در پی داشت که امروز هر لحظه آثار آن مشخصتر میشود.
وی افزود: غرب و دنیای سلطه صریحا علیه پدیده انقلاب اسلامی توطئه میکند چراکه این پدیده در حساسترین منطقه جهان شکل گرفته که بخش اعظمی از نفت، گاز و انرژي در آن قرار دارد و امروز جمعیت زیادی از آن را مسلمانان تشکیل میدهند.
معاون کل ستاد نیروهای مسلح با اشاره به ماموریت انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ایران یک ماموریت مهم با عنوان تمدنسازی و برپایی تمدن نوین اسلامی دارد و کسانی که نزدیک به صد سال تلاش کردهاند که تمدنی را مبتنی بر مادیات بسازند با این حرکت مقابله میکنند چراکه انقلاب اسلامی جهان اسلام را به فکر تجدید حیات انداخت که منجر به عدالت، امنیت و ثبات پایدار خواهد شد و باید بدانیم که سرعت این تغییرات بالاست و اندکی غفلت باعث میشود از این قافله عقب بمانند.
سردار جزایری با بیان اینکه به عنوان جمهوری اسلامی ایران با دو مسئله مهم روبهرو هستیم و باید درک شفافی از آن داشته باشیم گفت: مسئله اول این است که ما با صحنه داخلی که مواجه با هجوم ابرسرمایهداری است و صهیونیست بینالملل است مواجهیم که هدف آن هجمه به زیربنای انقلاب اسلامی است و صحنه دوم مواجهه ما با تغییرات و چالشها با نظم کنونی جهان است که قدرت در دست برخی کشورها بوده که در این دو مسئله ما با تغییراتی مواجه هستیم.
وی با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی و صهیونیستی درخصوص مقابله با انقلاب اسلامی ایران گفت: مقامات آمریکایی و صهیونیستی معتقدند که برای از پای درآوردن شیعیان و مردم ایران باید از آنها معنویتزدایی کنیم و رئیس اسبق سازمان سیا نیز میگوید ما باید با بکارگیری رسانهها در میان مردم ایران شبهه و تردید ایجاد کنیم تا وحدت ذهنی جامعه ایران شکسته شود و در همین زمینه آنها بیش از دهها برنامه دارند تا اصل انقلاب و نظام را با بهترین شیوههای کار رسانهای زیر سوال ببرند و آنقدر برنامه میسازند تا بالاخره اثرگذار شود.
معاون ستادکل نیروهای مسلح اظهار داشت: مهمترین و اساسیترین کاری که در مورد انقلاب، نظام و ایران میشود از طریق همین جنگ نرم است که علیه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران یعنی علیه همان چیزهایی که باعث شد این انقلاب شکل بگیرد از سوی دشمنان در حال انجام است.
وی با اشاره به اسناد منتشر شده از سوی ویکیلیک گفت: در اسنادی که از سوی ویکیلیک درخصوص اقدامات دشمن علیه ایران منتشر شده است آمده است که آنها برنامهای برای دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی در بین ملت ایران به ویژه اقوام کرد، ترک و لر دارند تا به این ملت و نظام ضربه بزنند که با تلاش و آگاهی ملت ایران و به لطف خدا و دعای خیر شهیدان این امر محقق نخواهد شد.
معاون ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به اثرگذاری کار فرهنگی برای مقابله با اقدامات دشمن گفت: اگر فرهنگ به معنای روح یک جامعه یعنی خلقیات، تفکرات، ایمان و عقیده و باورها و سنتها و ذخیرههای ذهنی یک جامعه باشد دقیقا فرهنگ همین است که این عنصر شب و روز در مواجهه با تیرهای زهرآگین دشمنان است.
سردار جزایری با اشاره به تفاوت جنگ نرم و سخت گفت: در جنگ سخت هرچقدر که دشمن قوی باشد زمان محدود و منطقه مبارزه محدودی را تحت تاثیر قرار میدهد اما در جنگ نرم فضا گسترده و زمان تحت تاثیر قرار دادن بسیار زیاد است و سالها میماند و به راحتی تاثیرات آن از بین نمیرود و ما امروز در شرایطی سختتر از جنگ نرم قرار داریم و لذا فرهنگ در زوایای مختلف تحت فشار و هجمه است.
وی در پایان گفت: باید با شناخت صحیح اقدامات دشمن درک خود را از این صحنه به روز کنیم و باید این درک منطبق بر واقعیت باشد تا بتوانیم برای مقابله با دشمن حرکت کنیم و نباید منتظر باشیم تا یک قرارگاه شکل بگیرد و باید هستههای مقاومت در این زمینه شکل بگیرد.
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