به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم که سیدهادی آیت‌اللهی، محمد خاکپور و مجید صالح در آن حضور داشتند، پس از معرفی محمد خاکپور به عنوان سرمربی جدید تیم ملی امید به بازیکنان، از ساعت 10 صبح و با حضور 24 بازیکن تمرین این تیم آغاز شد که بازیکنان ابتدا بدن‌های خود را زیر نظر مسعود مقیم گرم کردند و سپس برنامه‌های تاکتیکی را انجام دادند.

محمد خاکپور در مراسم معارفه خود به بازیکنان و خبرنگاران گفت: از لحاظ فنی بازیکنان مستعدی داریم و همچنین فرصت زیادی برای تغییرات در این مرحله نداریم. تنها سه ماه تا مسابقات مرحله اول مقدماتی المپیک باقیمانده که بر همین اساس حدود 42 روز زمان داریم تا بازیکنان را تمرین بدهیم و در باقی روزها بازیکنان در اختیار تیم‌های باشگاهی هستند.

وی افزود: در واقع هدف اصلی‌مان این است تیم امید را به انسجام برسانیم و برای این کار 3 اردو را پیش‌بینی کردیم. در نخستین اردو به مدت 10 روز در کیش خواهیم بود. پس از آن به دعوت تیم عمان با تیم زیر 22 سال این کشور بازی می‌کنیم که کمک زیادی به ما خواهد کرد چراکه نوع بازی تیم عمان به عربستان که هم‌ گروه ما است، می‌خورد.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران اضافه کرد: مرحله بعدی اردوی ما در آنتالیا ترکیه و بازی با تیم‌های قدرتمندی مانند تیم زیر 22 سال دانمارک است. البته برای عبور از مرحله اول زمان کافی در اختیار نداریم اما همه تلاشمان را می‌کنیم تا ضمن عبور از این مرحله، در مرحله دوم فرصت لازم برای برنامه‌ریزی را داشته باشیم

خبرنگاری از محمد خاکپور پرسید آیا سرمربیگری تیم امید برای او ریسک نبود؟، که وی اینگونه پاسخ داد: به عنوان یک عضو کوچک جامعه فوتبال قرعه به نام من افتاد که سرمربیگری تیم امید را بر عهده بگیرم. خودم را مدیون فوتبال می‌دانم و از 11 سالگی فوتبال و مردم روی من سرمایه‌گذاری کردند. به همین دلیل حالا زمان این است تجربه‌ای را که کسب کرده‌ام در اختیار فوتبال امروز بگذارم و در واقع به نوعی احساس تکلیف کردم.

خاکپور ادامه داد: از همه مربیان و همکارانم تشکر و اعلام می‌کنم که به تنهایی نمی‌توانم کاری کنم. خواهش من این است که همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم تیم خوبی را آماده کنیم. تلاش می‌کنیم تیم را به المپیک برسانیم و مردم را خوشحال کنیم، مسلما وقتی نیت خوشحالی مردم باشد قطعا این کار انجام می‌شود.

وی درباره علت حضور مجید صالح در تمرین امروز این تیم اظهار کرد: از صالح خواهش کردم به عنوان همکار با ما کار کند. واقعا دوست ندارم از کلمه دستیار استفاده کنم چون معتقدم همه همکار هستیم و می‌توانیم در کنار هم به موفقیت برسیم و البته تا عصر امروز یا فردا همکارانم را در تیم امید به صورت رسمی اعلام می‌کنم. البته حبیب کاشانی همیشه همراه ما بوده و نیتش هم کمک به تیم کشورمان است و می‌خواهد مردم را خوشحال کند. وی در کنار ما خواهد بود و همیشه همراه و یاور تیم است و از ما جدا نشده است.

سرمربی تیم فوتبال امید در پایان درباره گروه ایران در مسابقات مقدماتی المپیک و همچنین حریفان تدارکاتی تا این بازی‌ها گفت: به اعتقادم هیچ تیم و حریفی در فوتبال امروز آسان نیست. نپال، افغانستان و فلسطین تفاوتی با عربستان ندارند و ما بازی‌های تدارکاتی را در نظر خواهیم گرفت که نوع بازی آنها شبیه تیم‌هایی باشد که همگروه آنها است.