فرودگاه ارس با صدور مجوز های لازم تا دو سال آینده ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به موقعیت ویژه منطقه آزاد ارس و لزوم توسعه زیرساخت های حمل و نقل در این منطقه تجاری صنعتی، اقدامات لازم برای احداث فرودگاه ارس انجام و مجوزهای مورد نیاز در این خصوص نیز اخذ شده است.

وی با اشاره به ساخت این فرودگاه در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار خاطر نشان شد: فرودگاه ارس جزو پروژه های اولویت دار این منطقه آزاد ارس است که برای سرعت بخشیدن به اهداف توسعه ای آن با موافقت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و با تامین منابع لازم از محل اعتبارات ملی، عملیات اجرایی بزودی در زمینی ۳۰۰ هکتاری آغاز و زمینه های سهولت تردد و تکمیل امکانات لازم برای رفت و آمد سهل گردشگران و سرمایه گذاران و همچنین صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی به بازارهای هدف از این منطقه فراهم می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان با بیان اینکه این فرودگاه با ظرفیت فرود هواپیماهای بزرگ و تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: حمل و نقل و وجود زیرساخت های لازم جهت دستیابی به استراتژی های تعیین شده نقش مهم در توسعه مناطق آزاد دارد و در این میان زیرساخت های قوی حمل و نقل هوایی یکی از ملزومات اصلی جذب سرمایه گذاران است که بر همین اساس تلاش می کنیم پروژه فرودگاه ارس با سرعت هرچه تمام اجرا شود.