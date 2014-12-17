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۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۰

عرب باغی:

فرودگاه ارس با صدور مجوز های لازم تا دو سال آینده ساخته می شود

فرودگاه ارس با صدور مجوز های لازم تا دو سال آینده ساخته می شود

جلفا - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس از آغاز عملیات اجرایی ساخت فرودگاه ارس با اخذ مجوزهای لازم و پایان آن تا دو سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به موقعیت ویژه منطقه آزاد ارس و لزوم توسعه زیرساخت های حمل و نقل در این منطقه تجاری صنعتی، اقدامات لازم برای احداث فرودگاه ارس انجام و مجوزهای مورد نیاز در این خصوص نیز اخذ شده است.

وی با اشاره به ساخت این فرودگاه در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار خاطر نشان شد: فرودگاه ارس جزو پروژه های اولویت دار این منطقه آزاد ارس است که برای سرعت بخشیدن به اهداف توسعه ای آن با موافقت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و با تامین منابع لازم از محل اعتبارات ملی، عملیات اجرایی بزودی در زمینی ۳۰۰ هکتاری آغاز و زمینه های سهولت تردد و تکمیل امکانات لازم برای رفت و آمد سهل گردشگران و سرمایه گذاران و همچنین صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی به بازارهای هدف از این منطقه فراهم می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان با بیان اینکه این فرودگاه با ظرفیت فرود هواپیماهای بزرگ و تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: حمل و نقل و وجود زیرساخت های لازم جهت دستیابی به استراتژی های تعیین شده نقش مهم در توسعه مناطق آزاد دارد و در این میان زیرساخت های قوی حمل و نقل هوایی یکی از ملزومات اصلی جذب سرمایه گذاران است که بر همین اساس تلاش می کنیم پروژه فرودگاه ارس با سرعت هرچه تمام اجرا شود.

کد مطلب 2445168

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