انتخاب قطب علمی فلسفه دین به عنوان تنها قطب علمی برتر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونین وزارت علوم و تنی چند از مسئولان کشوری برگزار شد، دکتر فرهادی وزیر علوم طی سخنانی گفت: وزارت علوم که با برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری، فرهنگ پژوهش و نوآوری را در کشور نهادینه می کند؛ می تواند به آسیب شناسی این مقوله بپردازد؛ انگیزه ایجاد کند؛ توانمندی ها را به نمایش بگذارد؛ روحیه جویندگی و تحقیق و تتبع را تقویت کند؛ آموزش به شیوه حفظ کردن و بدون تفکر و تدبر را از فرهنگ دانشگاهی دور سازد و برای یک هفته هم که شده، فضای عمومی کشور را به فضای تولید و ترویج تحقیق بدون تقلید تبدیل کند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جایگاه راهبری نظام آموزش عالی و تحقیقات خود را ملزم می داند با رویکردی آینده نگر و با در نظر گرفتن اسناد بالا دستی، در جهت ترویج گفتمان علم و فناوری و اجرایی کردن سیاست های ابلاغی، بی وقفه تلاش کند و سرعت علمی کشور را شتابی روزافزون بخشد.

گفتنی است در این جشنواره سه انجمن علمی، دو نشریه علمی و یک قطب علمی برگزیده شدند که در این بین قطب علمی فلسفه دین وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان تنها قطب علمی برتر کشور حائز کسب این عنوان شد.

در این مراسم که آیت الله علی اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و تنی چند از مدیران پژوهشگاه و مسئولان قطب علمی فلسفه دین حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی مدیر این قطب، لوح تقدیر و جایزه اختصاص داده شده را از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد.

پانزدهمین جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر در کنار نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی صبح امروز با حضور بزرگان علم و فناوری کشور در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.