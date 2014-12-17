حمایت از خرید ۳۳ عنوان کتاب در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد ظهر چهارشنبه در جمع مولفان استان در این خصوص افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعتبار مناسبی جهت حمایت از نویسندگان و خرید آثار مکتوب در نظر گرفته شد که در مرحله نخست آن ۳۳ عنوان کتاب مورد حمایت و خرید قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: از مجموع ۳۵ عنوان کتاب بررسی شده توسط شورای خرید کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۳۳ عنوان به مبلغ سیصد و سیزده میلیون و ۱۸۰ هزار ریال مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: جهت حمایت و خرید کتاب های تالیف شده، اولویت با نویسندگان بومی و هرمزگانی است و همچنین کتاب هایی که با موضوع و محتوای فرهنگی، هنری باشد نیز در صدر این فهرست قرار گرفته است.

درویش نژاد یادآورشد: حمایت از نویسندگان و مولفان منوط و منحصر به خرید کتاب نمی شود و در بخش پژوهشی اداره کل نیز از طرح های تحقیقی که به موضوعات و مسائل فرهنگی و هنری استان پرداخته باشند، حمایت های لازم به عمل خواهد آمد.

وی حمایت و پشتیبانی از نویسندگان، مولفان و پژوهشگران را از ضروریات دانست و گفت: با توجه به هزینه های سرسام آور چاپ و انتشار کتاب در کشور این گونه حمایت ها باعث رونق بخشی به حوزه تحقیق و پژوهش استان می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان افزود: متاسفانه، در بخش قابل توجهی از حوزه ها و زمینه های فرهنگی، هنری و ... به صورت جامع و کامل، تحقیق و پژوهش صورت نگرفته است و معتقدیم، حمایت ها باید به گونه ای هدفمند و بر اساس ضروریات باشد تا از این طریق کمبود منابع اطلاعاتی و زیر ساختی در حوزه فرهنگ و هنر برطرف شود.