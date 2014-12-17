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۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۴

هيات انتخاب سی‌امين جشنواره موسيقی فجر معرفی شدند

هيات انتخاب سی‌امين جشنواره موسيقی فجر معرفی شدند

هيات انتخاب سي امين جشنواره بين المللي موسيقي فجر متشكل از استادان موسیقی برای بازبينی آثار بخش رقابتی انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين دوره از جشنواره و در بخش گروه نوازي موسيقي كلاسيك ايراني داريوش پيرنياكان، مسعود شعاري، اردشير كامكار، بهداد بابايي و مظفر شفيعي بازبيني آثار را برعهده دارند.

در بخش گروه نوازي موسيقي كلاسيك غيرايراني نيز گاگيك بابايان، جاويد مجلسي، سياوش ظهيرالديني،‌ اكبر محمدي و منوچهر صهبايي و در بخش آواز جمعي نيز مهدي شمس نيكنام،‌ نسرين ناصحي،‌ حميد عسكري، ميلاد عمرانلو و رازميك اوحانيان آثار راه يافته به مرحله اول را داوري مي كنند.

در دوره سي ام جشنواره بين المللي موسيقي فجر 206 گروه و اثر به جشنواره راه يافته است كه هم اكنون توسط هيات انتخاب و داوري در حال بررسي است.

کد مطلب 2445189

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