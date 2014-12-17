به گزارش خبرگزاری مهر، در اين دوره از جشنواره و در بخش گروه نوازي موسيقي كلاسيك ايراني داريوش پيرنياكان، مسعود شعاري، اردشير كامكار، بهداد بابايي و مظفر شفيعي بازبيني آثار را برعهده دارند.

در بخش گروه نوازي موسيقي كلاسيك غيرايراني نيز گاگيك بابايان، جاويد مجلسي، سياوش ظهيرالديني،‌ اكبر محمدي و منوچهر صهبايي و در بخش آواز جمعي نيز مهدي شمس نيكنام،‌ نسرين ناصحي،‌ حميد عسكري، ميلاد عمرانلو و رازميك اوحانيان آثار راه يافته به مرحله اول را داوري مي كنند.

در دوره سي ام جشنواره بين المللي موسيقي فجر 206 گروه و اثر به جشنواره راه يافته است كه هم اكنون توسط هيات انتخاب و داوري در حال بررسي است.