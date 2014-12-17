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۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۴

برگزیده عکس های خبری ۲۶ آذر ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۲۶ آذر ۹۳

عکس های امروز را از از گروگانگیری در پاکستان آغاز می کنیم. سپس تصاویری از اعتراض حقوقدانان در آمریکا و پاییز زیبای اسپانیا را خواهیم دید.

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دانش آموزانی که از گروگانگیری طالبان جان سالم به در بردند با همراهی یک سرباز از منطقه دور می شوند. بیش از ۱۴۰ دانش آموز در گروگانگیری طالبان در مدرسه ای در «پیشاور» کشته شدند.

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وکلا، دانشجویان رشته حقوق و کارمندان دولتی در اعتراض علیه قتل های نژاد پرستانه پلیس، با وجود بارش باران در مقابل دادگاه «استنلی موسک» در «لس آنجلس» تجمع کردند.

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مردم مقابل ترکیب چراغ ها هستند که به شکل قصر و به مناسبت کریسمس در «فرانسه» ساخته شده است.

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زن و شوهری مسن در گردشگاهی در شهر «نیس» «فرانسه» در حال تماشای غروب آفتاب

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«وضحه السید»، همسر سرباز اسیر لبنانی «خالد مقبل» در تظاهراتی که برای آزادی او صورت گرفته است.

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یک کتاب فروشی دنج و زیبا در «ونیز» «ایتالیا»

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سوگواری خانواده های داغ دیده پاکستانی در مرگ فرزندانشان

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پاییز زیبا در «آراگون» «اسپانیا»

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یک مرغ ماهیخوار گرسنه در حال شکار ماهی برای ناهار خود؛ «هلند»

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جزیره ای پوشیده از درختان زغال اخته در کوهستان «لریشن» در «کانادا»

کد مطلب 2445191

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