نمایش خطبه های حضرت زینب (س) در سنندج به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه و به همت حوزه هنری استان کردستان با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه ناحیه سنندج بخشی از خطبه های حضرت زینب (س) در کتاب لهوف در قالب نمایشنامه ای با عنوان "زخمی ترین صبور" توسط گروه نمایش آیینی وابسته به حوزه هنری کردستان به روي صحنه رفت.

رئیس حوزه هنري استان كردستان با اشاره به اجرايي عمومي اين نمايش كه به عنوان يك اقدام نو در اين استان عملياتي مي شود، افزود: یکی از زنان بسیار با فضیلتی که در تاریخ اهل بیت(ع) بعد از حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان اسوه زنده فضایل شناخته شده، زینب کبری(س) است.

امين مرادي افزود: حضرت زینب (س) به عنوان پیام آور حادثه دشت کربلا که بعد از این حادثه با صلابت علی رغم زخم هایی که از شهادت نزدیکان خود بر دل داشته، وظیفه سرپرستی اسرای دشت کربلا را برعهده گرفته و با توکل بر خدای متعال با صلابت به عنوان سفیری عظمت شهدای کربلا را بیان و توطئه های یزید و همراهانش را در تاریخ به ثبت رساند.

مرادی افزود: برای اولین بار در کشور با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج و حوزه هنری استان کردستان بخشی از خطبه های آتشین آن حضرت در دربار یزید برگرفته از کتاب لهوف نوشته سید بن طاووس توسط یکی از نمایشنامه نویسان استان به نام شهرام میرزایی کردستانی تبدیل به متنی نمایشی شد.

وی افزود: این متن نمایشی در آستانه سالروز رحلت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و سالروز شهادت سلاله های پاک آن حضرت امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) توسط یکی از گروه های نمایشی آیینی استان به کارگردانی حمید مرادویسی روز در محل مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) واقع در خیابان اکباتان سنندج برگزار شد.