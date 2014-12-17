۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۸

بازدید دبیرکل صلیب سرخ از موزه صلح هلال احمر

دبیرکل فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر از موزه ملی جمعیت هلال احمر دفتر فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر در ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الحاج آمادو گوئیه سی در بازدید از موزه جمعیت هلال احمر تأکید کرد: در پایان سفر خود یادداشت تفاهم مشترکی با هلال احمر ایران امضا کند تا همکاری ها در حوزه اموزش انتقال دانش، تجارب و فناوری افزایش یابد.

دبیرکل فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر تاکید کرد: با این تفاهم نامه امکان استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای هلال احمر ایران در سطح فدراسیون بین المللی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

وی درباره علت انتخاب ایران به عنوان نخستین سفر غیر عملیاتی خود گفت: هلال احمر ایران توانمندی ها و قابلیت های بسیاری در حوزه های مختلف دارد که می تواند همکار خوبی در این زمینه برای فدراسیون باشد.

حبیب احسنی پور

