گجتی برای هشدار مرگ در خواب

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، گجت های سلامتی بسیاری برای تشخیص بیماری های مختلف ساخته و روانه بازار فناوری شده اند که از میان آنها ، گجت های لاغری با استقبال بسیاری از کاربران مواجه شده اند. گجت های سلامتی، یکی دیگر از فناوری های پوشیدنی هستند که نگاه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده اند. اکنون محققان از گجت جدیدی رونمایی کرده اند که بدون نیاز به برنامه های سخت و تنها با گوش دادن به ریتم تنفسی اشخاص می تواند اختلالات خوابی را بازگو کند. تنها با گوش دادن به ریتم تنفسی اشخاص هنگام خواب می توان به بسیاری از بیماری ها یا دلایل کم خوابی و بد خوابی پی برد.

محققان فلوریدا هدفونی را طراحی کرده اند که با اتصال به گوشی های آیفون می تواند ریتم تنفسی را مورد مطالعه قرار دهد. محققان به مدت شش ماه، ریتم خواب اشخاص مختلف را با کمک این هدفون ها مورد بررسی قرار دادند.

این هدفون ها در کنار تختخواب ها قرار گرفته و ریتم مداومی از شیوه تنفس و دم و بازدم شخص را ثبت کرده و پزشک با بررسی این ریتم تنفسی می تواند به بیماری های مختلفی مانند آپنه خواب، بی خوابی، سندروم پاهای بی قرار و ... پی ببرد زیرا این بیماری ها در ظاهر می توانند اهمیت چندانی نداشته باشند اما بسیار خطرناک هستند و می توانند سلامتی انسان را تهدید کنند.

محققان معتقدند با این روش به خوبی می توان ریتم خواب اشخاص را کنترل کرده و به درمان یا نجات بیمارانی پرداخت که با احتمال مرگ در خواب مواجه هستند.