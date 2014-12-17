تصمیم نهایی مقامات فلسطینی درباره طرح قطعنامه پایان اشغالگری اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین در فلسطین اعلام کرد: مقامات فلسطینی تصمیم خود را در زمینه طرح پیش نویس قطعنامه پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی 1967 را در شورای امنیت سازمان ملل نهایی کرده اند.
بنابراین گزارش، با وجود تهدیدات اخیر "جان کری" وزیرخارجه آمریکا مبنی بر وتوی این قطعنامه، مقامات فلسطینی تصمیم خود را نهایی کرده اند.
وزیرخارجه آمریکا اخیرا پس از دیدار با "بنیامین نتانیاهو" در رم از وتوی قطعنامه پایان اشغالگری اسرائیل سخن به میان آورد. این در حالی است "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه روز گذشته از حمایت مسکو از این طرح خبر داده بود.
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