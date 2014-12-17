به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر چهارشنبه پس از بازگشت از سفر عتبات عالیات در دیدار کارکنان این اداره کل به تشریح زوایای پیاده روی عظیم اربعین حسینی پرداخت و گفت: با وجود اینکه عراق چندین سال درگیر جنگ بوده و هست ولی وضع امنیتی این کشور در اربعین حسینی(ع) مناسب و امیدوارکننده بود.
وی ادامه داد: مردم عراق رفتار بسیار شایستهای با زائران ایرانی داشته و ایران را نجاتدهنده آنها از جنایات داعش میدانند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی قم، مراسم اربعین امسال را بیسابقه دانست و گفت: این مراسم کم حاشیهترین مراسم مذهبی از نظر آسیبها بوده و همه زائرانی که در مراسم اربعین حسینی(ع) شرکت کرده بودند ذهن و حرکات آنها متوجه نقطه کانونی حرم امام حسین(ع) بود.
حجتالاسلام اسکندری گفت: آن طور که تخمین زدهاند در این مراسم بیش از ۲۰ میلیون زائر شرکت کرده و حضرت سیدالشهدا(ع) را بیوقفه صدا میزدند.
وی برکات این مراسم را برای شیعیان بسیار گسترده دانست و تاکید کرد: تجلی حضور میلیونی شیعیان در کربلا حتی دشمنان را به اعتراف وا داشت که این مراسم در نوع خودش بینظیر بود.
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