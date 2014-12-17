آذرخش کوهپایه تهران صدرنشینی خود را تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر سافت بال بانوان کشور صبح چهارشنبه در گروه شمال، به میزبانی قم آغاز شد و تیم صدرنشین آذرخش کوهپایه تهران کار خود را با پیروزی آغاز کرد تا یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شود.
در دیدار افتتاحیه این مسابقات که در ورزشگاه جهان پهلوان تختی قم برگزار شد، تیم آذرخش کوهپایه تهران به دیدار هیئت انجمنهای ورزشی تهران رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه ۱۵ بر ۶ شکست دهد.
آذرخش کوهپایه تهران در این بازی با ترکیب نگین باقری، سمیرا بایندریان، ندا غیاثوند، مریم علی اکبر، هدی غیاثوند، مهرنوش امینیان، فریده گلابی، فرشته فرهنگ، فاطمه غیاثوند، شیوا جان نثاری، هدیه تیرانی، آزاده حسینی، سمیرا باقرپور، ستاره سهیلی، لیلا بختیاری و مهین فلاح به میدان رفت.
در ترکیب تیم هیئت انجمنهای ورزشی تهران، پریسا ذوقی، صدیقه نوروزی، الهام حسیننژاد، زینب غلامی، پریسا میزانی، راحیل بهزادی، تهمینه خانعلی، سمیه کوهی، فرشته ذوالفقاریان، محبوبه قنبری، فاطمه قنبری، بنفشه آب کنار، مریم کوهی، مریم صفایی، پریسا اصغری و زهرا میرشهابی حضور داشتند.
ندا غیاثوند هدایت تیم آذرخش کوهپایه تهران را بر عهده داشت و مربیگری تیم هیئت انجمنهای ورزشی تهران بر عهده الهام حسیننژاد بود ضمن این که دومین مسابقه از روز نخست این رقابتها بین تیمهای هیئت انجمنهای ورزشی قم با هدایت ندا زمانی و تیم آذرخش هرمزگان برگزار میشود.
این مسابقات قرار است عصر روز پنج شنبه ۲۷ آذر به پایان برسد و به غیر از تیم خراسان رضوی که به دلیل فراهم نشدن شرایط اعزامش از حضور در این مسابقات انصراف داده، ۴ تیم دیگر در این رقابتها شرکت میکنند.
دور رفت مسابقات لیگ سافت بال منطقه شمال از ۲۳ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی تهران برگزار شد و تیمهای آذرخش کوهپایه، هیئت تهران، هیئت قم، هیئت خراسان رضوی و آذرخش هرمزگان به ترتیب عناوین اول تا پنجم را کسب کردند.
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