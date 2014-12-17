معدن چهره آباد قدیمی ترین معدن نمک شناخته شده در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عالی ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی مطالعات میان رشته ای مردان نمکی افزود: معدن نمک چهرآباد که در گویش محلی به دوزلاخ معروف است در 70 کیلومتری شمالغرب شهر زنجان و در محل تلاقی دو رودخانه مهرآباد و چهرآباد واقع است.

ابوالفضل عالی با اشاره به اینکه پژوهش های میان رشته ای زمینه های مختلفی را شامل می شود ادامه داد: یک بخش آن مربوط به مطالعات مومیایی ها شامل استخوان شناسی، بافت شناسی، استخراج DNA باستانی است.

این پژوهشگر با بیان اینکه بخش دیگری از پژوهش های میان رشته ای شامل باستان جانور شناسی،گیاه شناسی کهن و زمینه های دیگر پژوهشگران مختلف کارهای بسیار خوبی انجام دادند.

عالی تصریح کرد:هفته پژوهش فرصتی شد تا از سه دستاورد میان رشته ای مرتبط با مردان نمکی معرفی شود.

وی منطقه چهرآباد را با طبیعتی نسبتا خشن دانست و خاطرنشان کرد: تا پیش از کشف بقایای مومیایی های معروف به انسان های نمکی، برای ساکنان استان زنجان، ناحیه ای کمتر شناخته شده بود.