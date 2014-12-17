به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء طی سخنانی در یازدهمین همایش سراسری فرماندهان و مدیران این قرارگاه، گفت: امروز قرارگاه خاتم‌الانبیاء بستری را فراهم کرده که بتوان از تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور بهترین استفاده صورت بگیرد و این قرارگاه به عنوان قوی‌ترین مجموعه سازنده در کشور، پرچم سازندگی و عمرانی را به دست دارد.

وی در ادامه افزود: علی‌رغم همه مشکلات و کمبود بودجه و مشکل نقدینگی و تحریم‌ها، ما تاکنون پروژه‌ای را تعطیل نکردیم و با تمام توان، پای کار هستیم.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء خطاب به لاریجانی گفت: ما از جنابعالی درخواست داریم ما را برای رفع برخی مشکلات در زمینه قانونی کمک کنید و یقین بدارید کسانی که امروز در جبهه سازندگی فعالیت می‌کنند، میدان را خالی نخواهند کرد و همچنین تحریم‌ها نیز هیچ تاثیری در حرکت ما نخواهد داشت.

سردار عبداللهی با بیان اینکه در برخی موارد نیاز به تدبیر، هماهنگی و هم‌افزایی وجود دارد، ادامه داد: ما نگران این نیستیم که تحریم‌ هستیم. البته باید قبول کنیم که تحریم‌ها تاثیر دارد اما ما به هیچ عنوان مقابل این گونه مسائل تسلیم نخواهیم شد.

وی با بیان اینکه ما در سه حوزه دغدغه داریم و در این زمینه‌ها آسیب‌پذیری‌هایی را مشاهده کرده‌ایم، گفت: یکی از این دغدغه‌ها، مهار آب‌های مرزی است که البته با تدبیری که مسئولان نظام داشتند، با توجه به استفاده از محل صندوق توسعه ملی، مشکل حل شده اما ساز و کارهای داخلی در این زمینه زمان‌بر بوده و زمین‌گیرکننده است. در شرایط فعلی حدود ۱۰.۲ میلیارد مترمکعب خروج آب از مرزهایمان داریم؛ در حالی که آب جزو اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین نیاز کشور است.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء بهره‌برداری و برداشت از میادین مشترک نفتی را دومین دغدغه خود عنوان کرد و افزود: ما در بازدیدی که اخیرا داشتیم، مشاهده کردیم که زمین‌های حاصلخیز که تسطیع شده‌اند، در اختیار داریم اما آنچنان بهره‌برداری و استفاده مناسبی نمی‌شوند و حتی در مرز خودمان و در میدان مشترک نفتی ملاحظه کردیم که تنها تعدادی دکل در بخش ما در حال فعالیت برای حفاری چاه‌ها هستند اما در مقابل نیز ۵۱ دستگاه دکل عراقی‌ها و خارجی‌ها در حال فعالیت بودند که البته از شمال عراق شامل اربیل و کرکوک در اختیار آمریکایی‌ها، قسمت میانی عراق در اختیار چینی‌ها و جنوب عراق در اختیار اروپایی‌هاست که در حال حفاری چاه‌ها هستند.

وی افزود: آنها برنامه‌ریزی بزرگی کردند که بتوانند روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت را برداشت کنند؛ به طوری که ما می‌توانستیم با نفوذ و حضورمان، از این منابع بهترین استفاده و برداشت را داشته باشیم.

سردار عبداللهی میزان برداشت از میادین مشترک گازی را دغدغه سوم خود عنوان کرد و افزود: در حوزه گازی هم برداشت ما از مخازن مشترک گازی در مقابل قطر که در مقابل کشورمان یک روستا است، میزان بسیار کمی است که واقعا نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گفت: چنانچه فازهای پارس جنوبی که هم‌اکنون بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تکمیل شوند، معادل ۱۷۰ میلیارد دلار برای کشور درآمد خواهد داشت.

وی تصریح کرد: قرارگاه خاتم جلوتر از تکمیل همه فازها، فاز ۱۵ و ۱۶ را تقریبا به اتمام رسانده و در حال حاضر سه تِرِین آن در حال بهره‌برداری است که روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب گاز را به شبکه سراسری منتقل می‌کند و تاکنون نیز این بخش بالای چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز را به شبکه اصلی تزریق کرده است.

سردار عبداللهی خطاب به لاریجانی گفت: این در حالی است که حضرتعالی سال گذشته خودتان در وارد کردن گاز از کشور ترکمنستان، پا در میانی کردید که این موضوع نشان‌دهنده این است که ما باید بیش از گذشته نسبت به برداشت این ذخایر که در اختیار ملت است، با تدبیرتر عمل کنیم.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء تصریح کرد: تنها یک بخشی از مشکلات ما، شامل مشکلات مالی می‌شود زیرا اگر تدبیر بهتری در این زمینه‌ها صورت بگیرد، ما می‌توانیم به اهداف خود برسیم.

وی با اشاره به پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که دارای پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد است، گفت: این پالایشگاه بزرگترین پالایشگاهی است که ۳۶۰ هزار بشکه و ۶۰ میلیون لیتر فرآورده دارد که می‌تواند ۳۹ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ تولید کند که با تکمیل این پروژه ما می‌توانیم صادرکننده بنزین باشیم.

سردار عبداللهی تاکید کرد: تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، ما را نسبت به تحریم‌های خارجی بیشتر آزار می‌دهد؛ در حالی که ما تاکنون هیچ پروژه‌ای را تعطیل نکرده‌ایم.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء با بیان اینکه تحریم‌های خارجی اثر چندانی در حوزه فعالیتی ما نداشته، گفت: ما در سال گذشته حدود ۶۴ پروژه بزرگ صنعتی و عمرانی را به بهره‌برداری رساندیم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در سال جاری حدود ۳۲ پروژه صنعتی و عمرانی را به سرانجام برسانیم.

وی فراهم کردن امتیاز تهاتر را یکی از راهکارهای مناسب برای پیشرفت پروژه‌های عمرانی و صنعتی توصیف کرد و گفت: امتیاز تهاتر در گذشته وجود داشت اما الان از آن محروم هستیم و این موضوع می‌توانست بخشی از مشکلات ما را حل کند.

سردار عبداللهی با بیان اینکه ما در جایی بستانکار و در جای دیگر بدهکار هستیم و امتیاز تهاتر می‌تواند مشکل ما را حل کند، افزود: ما هم‌اکنون بالای شش هزار میلیارد تومان بابت پروژه‌های صنعتی و عمرانی از دولت طلب داریم اما در جای دیگر کالاهای مورد نیاز پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و کارخانه‌هایمان برای پرداخت ۳۰ میلیارد تومان متروکه می‌شوند و حتی به قیمت پایین و یک دهم قیمت اصلی به فروش می‌رود و این به ضرر کشور است که در این میان نیز بحث تهاتر، تملک دارایی، اوراق مشارکت و سهام می‌تواند بسیاری از مشکلات ما در این زمینه را حل کند.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء با بیان اینکه ما بهترین راهکارهای مالی را در جهت به اتمام رساندن پروژه‌های عمرانی، به دولت داده‌ایم و همچنین تعامل خوبی با دولت وجود دارد، افزود: ما پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد داریم که به خاطر یک عدد کوچک، معطل هستند که در جلسه ماهانه خود با دولت و معاون اول رئیس‌جمهور، این پروژه‌ها را مطابق با نظر دولت اولویت‌‌بندی کرده تا بر اساس آن این پروژه‌ها را تکمیل کنیم.

وی با بیان اینکه ما از منابع معدنی‌مان باید بهترین بهره‌برداری را انجام دهیم، گفت: آن چیزی که می‌تواند بهترین جایگزین نفت شود، منابع معدنی است. ما هم‌اکنون سنگ آهن را به قیمت مفت، خام‌ فروشی می‌کنیم. اما از طرفی به ازای هر کیلو میلگرد و ورق، با قیمت تمام شده دو هزار تومان وارد می‌کنیم.

سردار عبداللهی خاطر نشان کرد: قرارگاه خاتم الانبیاء این آمادگی را دارد که در مقابل پروژه‌هایی که به اجرا رسانده، هر کدام از این مواردی که اعلام شد را در اختیار بگیرد.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء با بیان اینکه ما به دولت پیشنهاد ایجاد شورای عالی سازندگی را داده‌ایم تا از ظرفیت‌های کشور در جهت توسعه و آبادانی استفاده شود، گفت: متاسفانه امروز هر کسی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند که خروجی خوبی ندارد زیرا ما باید در این زمینه موازی‌کاری‌ها را قطع کنیم.