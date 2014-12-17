اعزام ناوگان شهری کرمانشاه برای تسریع در انتقال زوار عتبات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیومرث عزیزی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل قرارگاه فرعی اربعین به ریاست جانشین فرماندهی ناجا گفت: تلاشهای این قرارگاه در جهت ایجاد امنیت و تسهیل در تردد زائرین عتبات حاصل مشارکت دستگاههای دیگر با ناجا بوده که قابل تقدیر است.
وی از اعزام ناوگان شهری استان کرمانشاه به ایلام برای انتقال زائرین خبرداد و گفت: علیرغم اینکه تردد خودروهای عمومی و ناوگان شهری در جادهها مجاز نیست برای تسهیل و تسریع در انتقال زورا عمده خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی استان کرمانشاه به ایلام اعزام شدند.
استقرار شش پست پلیس
سرهنگ عزیزی از استقرار شش پست پلیس سیار و موقت در مسیر انتقال زوار از وردی ایلام به کرمانشاه خبرداد.
وی همچنین از اسکان ۳۰ هزار نفر از زائرین عتبات عالیات به صورت شبانه روز در استان کرمانشاه خبرداد.
مانور مدیریت بحران استان کرمانشاه
در ادامه مجتبی نیک کردار، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه، خدمات ارائه شده در استان کرمانشاه برای خدمات دهی به زائرین عتبات عالیات از سوی نهادها و دستگاههای مختلف را مانور مدیریت بحران استان عنوان کرد و گفت: در این بین میتوان به خدمات ناجا نمره قابل قبولی داد.
اعزام ۲۵ آمبولانس به مرز مهران/ خدمات ۲۵ پایگاه جادهای
در ادامه نماینده جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه نیز از اعزام ۲۵ دستگاه آمبولانس به مرز ایلام برای خدمات دهی به زائران خبرداد و گفت: همچنین در این مدت برای ارائه خدمات بیشتر ۱۴ پایگاه بین جادهای استان را به ۲۵ پایگاه ارتقا دادیم.
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