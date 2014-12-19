افزایش قیمت آب،برق و گاز در سال94/کسری 13هزارمیلیاردی پرداخت یارانه ها

غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با مهر با اشاره به سازوکار دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 گفت: در لایحه بودجه سال 93، 48 هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و 11 هزار و 500 میلیارد تومان برای اصلاح یارانه نان در نظر گرفته شده اما در لایحه بودجه سال 94 دولت 48 هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در نظر گرفته است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال 94 افزایش خواهد یافت گفت: در سال 93 تنها توانستیم 35 هزار میلیارد تومان از درآمدهای محل هدفمندی یارانه‌ها را محقق کنیم بنابراین برای تحقق درآمد 48 هزار میلیاردی از محل هدفمندی 13 هزار میلیارد تومان کسری داریم.

وی تصریح کرد: قیمت حامل‌های انرژی به ویژه گاز، برق و آب افزایش خواهد یافت اما این افزایش قیمت باید به صورت پلکانی باشد.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزادسازی قیمت انرژی تا پایان سال پنجم این برنامه، گفت: دولت باید در فرصت باقیمانده تا پایان مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه این مشکل را حل کند.