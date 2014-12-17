شهادت طلبی و فرهنگ جهادی مانع حمله دشمن به ايران اسلامی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيد احمد خاتمي ظهر چهارشنبه در ديدار با پاسداران و كاركنان سپاه بيت المقدس كردستان اظهار داشت: دشمن از بدو پيروزي انقلاب اسلامي به دنبال حمله نظامي به كشور است ولي تاكنون به دليل وجود فرهنگ جهادي و شهادت طلبي آنها جرات اين كار را پيدا نكرده اند.

وي با اشاره به هوشياري مردم و مسئولان در راستاي مقابله با توطئه هاي بي پايان دشمن يادآور شد: امروز سپاه ايران اسلامي در اوج اقتدار از دستاوردهاي نظام دفاع مي كند و با تكيه بر فرهنگ جهادي و شهادت طلبي در تمامي صحنه ها حاضر است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به سياست جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان عنوان كرد: در دو سیاست تهاجمی و بازدارندگی، دفاعی قابل تصور است که براساس آنچه که قرآن می‌گوید، سیاست بازدارندگی درست است و این نیز با توانمندی حاصل می‌شود.

وي با بيان اينكه نظام اسلامي تنها به دنبال دفاع از منافع خود است و هيچگاه مهاجم نبوده است، ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران براساس این سیاست از اول انقلاب تاکنون هیچگاه مهاجم نبوده است بلکه مدام از خود دفاع می‌کند و دفاع خواهد کرد.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به دستاوردهاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران يادآور شد: موشک دوربرد هرچه لازم باشد برای دفاع از کشور تولید خواهیم کرد و مطلقا از کسی اجازه نمی‌گیریم.

وی با اشاره به هجمه رسانه هاي غربي در خصوص توليدات دفاعي جمهور اسلامي ايران بيان كرد: سلاح‌های مدرن را تا جایی که در توان داشته باشیم می‌سازیم اما بمب اتم اگر توانایی ساخت آن را هم داشته باشیم نمی‌سازیم چون فقه و شریعت و منبع قانون ما اجازه نمی‌دهد.

آیت‌الله خاتمی به سياست جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان در ارتباط با ساير كشورها اشاره كرد و افزود: هر کشوری که خوی استکباری داشته باشد ما با آن کشور رابطه برقرار نمی‌کنیم و چون آمریکا خوی استکباری دارد و می‌خواهد همه را زیر سلطه خود بگیرد لذا ما به هیچ وجه با آن ارتباط نخواهیم داشت.

وی با اشاره به این جمله امام راحل (ره) که آمریکا تا آدم نشده است ما با آن ارتباط برقرار نمی‌کنیم، گفت: در طول این 37 سال، آمریکا نه تنها آدم نشده است بلکه در یک ساله اخیر مذاکره اوج خوی استکباری را نشان داد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به وضعيت مذاكرات كشورمان در موضوع هسته اي اظهار داشت: آمریکا مدام قاعده بازی مذاکرات را به هم می‌زند و به همين دليل است که تاكنون مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد.