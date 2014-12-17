حوزه های علمیه تحقیقات پژوهشی خود را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم لیوانی، ظهر چهارشنبه، در آیین تجلیل از اساتید و طلاب پژوهشگر مدارس علمیه استان گلستان افزود: تنها راه حل مشکلات مردم تحقیق است اما نباید فقط به کتابهای درسی بسنده کرد.

وی افزود: تحقیق گستره ای وسیع و ریشه ای دینی دارد و حتی در قرآن نیز ذکر شده است.

حجت الاسلام لیوانی تصریح کرد: هر کشور و جامعه ای که تحقیقاتش در هر زمینه ای زیاد باشد در آن زمینه پیشرفت می کند و هر پیشرفت علمی در نتیجه تحقیق بوده است.

وی اذعان کرد: طلاب باید تحقیق کنند تا به استنباط و اجتهاد دست یابند، برای رسیدن به اجتهاد باید کار وسیع تحقیقی انجام و نظریات علما و فقهای گذشته حتما باید مطالعه شود.

حجت الاسلام لیوانی ادامه داد: در گذشته شعار ما این بود که مدارس و دانشگاه ها باید مثل حوزه های علمیه شود اما امروز شاهدیم که حوزه های علمیه ما شبیه دانشگاه ها شده و تحقیق، تفحص و مباحثه در حوزه ها کم شده است و برای خروج از این وضعیت باید فکری کرده و راه علاجی پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: باید بودجه ویژه ای برای کار تحقیقاتی گرفته شود، این روند در دانشگاه ها متداول است.