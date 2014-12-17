انگیزه موتور محرک انسان برای انجام فعالیت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا آزمندیان پیش از ظهر چهار شنبه در همایش "بینش، نگرش و ماموریت برای آینده" که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش طرح مباحث ملاقات با خود به عنوان مدیر یک زندگی، طراحی و خلق آینده ای شگفت انگیز، اصلاح نگرش و توسعه راهکارها است.

وی یکی از اصول زندگی را اصل حضور در زندگی دانست و گفت: هر فرد باید به عنوان یک رهبر زندگی خود را مدیریت کند نه اینکه مانند یک قربانی منتظر رقم خوردن سرنوشت خود باشد.

آزمندیان گفت: یکی از خصوصیات انسان غافل این است که نمی داند در زندگی چه می خواهد و هدفی را برای خود ترسیم نمی کند.

عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه صنعتی شریف خاطر نشان کرد: مدیریت زندگی از مدیریت خود فرد آغاز می شود و همه چیز به خود ما بستگی دارد.

وی با بیان اینکه تفکر رهبری یک زندگی، با بینش درست امکان پذیر است، افزود: اندیشه ها و باورهای شخصی، احساسات و توانمندی های مالی، شغلی و ... عوامل زندگی ساز و ارزش آفرین است.باید پرونده رویدادهای گذشته را بست و با آموزش آینده را ساخت.

عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه صنعتی شریف گفت: تمامی دستاوردهای انسان از زندگی به انگیزه او بستگی دارد و انگیزه موتور محرک یک زندگی خوب است.