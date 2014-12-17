۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

نرم افزار مدیریت هوشمند اتوبوس در شیراز رونمایی شد

شیراز – در اولین همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک نرم افزار مدیریت هوشمند اتوبوس و کارت شهروندی جدید شیراز رونمایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در این همایش، درباره نرم افزار مدیریت هوشمند اتوبوس، گفت: کنترل غیرمحسوس ناوگان عمومی در سطح شهر به وسیله این نرم افزار اقدام مشترک شهرداری و پلیس است.

علی زحمتکش افزود: از فراد به صورت پایلوت بی ام اس که مدیریت هوشمند اتوبوس است به صورت پایلوت در خط 48 اجرایی می شود.

وی بیان کرد: امیدوار هستیم که بحث بی ام اس را تا پایان سال مدیریت مطلوبی ببخشیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار شیراز همچنین گفت: کارت شهروندی جدید شیراز پروژه مشترک شهرداری و بانک شهر محسوب می شود.

زحمتکش اظهار داشت: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب که امسال را به عنوان سال فرهنگ، اقتصاد، مدیریت جهادی و عزم ملی نام گذاری کرده اند و تاثیر این چهار بخش بر حمل و نقل، برگزاری اولین همایش حمل و نقل و ترافیک در شیراز ضرورت بود.

وی گفت: بحث فرهنگ شهروندی، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت زمان در جابه جایی مسافر و بار از مقوله هایی هستند که از وظایف ما محسوب می شوند.

