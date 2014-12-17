تعامل حوزه و دانشگاه رمز پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۷ آذرماه به مناسبت شهادت شهید دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد جریان ساز علمی در کشور نامگذاری شده و برنامه ها و همایش های متعددی درباره ضرورت وحدت این دو نهاد برگزار می شود. امروز مسئولان و کارشناسان و نخبگان علمی کشور اعتقاد دارند که پیشرفت و تعالی نظام اسلامی تنها در گرو تلاش محققان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه رقم خواهد خورد و این موضوع در سایه تعامل و وحدت این دو نهاد اتفاق می افتد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها در سخنرانی های متعدد درباره وحدت حوزه و دانشگاه تأکید فرمودند و در یکی از بیانات خود اظهار داشتند که طلّاب و دانشجويان قدر يكديگر را بدانند، با يكديگر آشنا و مرتبط باشند، احساس بيگانگى نكنند، احساس خويشاوندى و برادرى را حفظ كنند و روحانيون در دانشگاه ها عملاً كوشش كنند كه نمونه‌هاى كامل عالم دين و طلبه‌ى علوم دينى را به طلاب و دانشجويان و دانشگاهيان ارائه دهند و نشان دهند كه هر دو نسبت به يكديگر با حساسيت مثبت و با علاقه همكارى مى‌كنند.

مسئولان حوزه و دانشگاه باید اشتیاق تحصیل در جوانان را افزایش دهند

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور جوانان نخبه و اندیشمند در دو نهاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: امروز جوانان کشور با توجه به علاقه و انگیزه خود و برنامه ای که برای زندگی و آینده شان دارند برای ادامه تحصیل وارد دو نهاد مهم حوزه و دانشگاه می شوند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: دانشجویان و طلاب علوم دینی از ابتدای ورود به نهادهای علمی دارای انگیزه برای پیشرفت هستند و وظیفه اساتید و مدیران دانشگاه ها و حوزه آن است که این شوق و اشتیاق را در جوانان و آینده سازان کشور حفظ کرده و زمینه پیشرفت و تعالی نظام اسلامی را فراهم کنند.

وی با اشاره به تلاش های شهید مفتح برای نزدیک کردن حوزه و دانشگاه به یکدیگر ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ماهیت رژیم پهلوی، ارتباط بین دانشگاه و حوزه وجود نداشت به همین خاطر بسیاری از پیشرفت های کنونی کشور به دست نیامد.

تعامل حوزه و دانشگاه باید گسترش یابد

محمودی اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه بیش از پیش عیان گردید و شهید مفتح به عنوان شخصیتی که در هر دو نهاد حضوری موثر داشت نقش غیر قابل انکاری را برای ایجاد وحدت بین این دو نهاد ایفا کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران گفت: شهید مفتح به عنوان یار امام و انقلاب به تأسی از اندیشه های معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران تلاش کرد تا وحدت حوزه و دانشگاه را به عنوان یک هدف مهم برای تعالی و پیشرفت کشور دنبال کند.

وی تأکید کرد: اگرچه اقدامات موثری برای گسترش وحدت حوزه و دانشگاه طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته اما هنوز برای رسیدن به این هدف باید تلاش و تعامل بیشتری بین حوزویان و دانشگاهیان صورت پذیرد.

حوزه و دانشگاه نسبت به یکدیگر وظائف خاصی دارند

این استاد حوزه علمیه متذکر شد: حوزه و دانشگاه نسبت به یکدیگر وظائفی دارند که باید متولیان این دو نهاد نسبت به انجام آن تلاش و برنامه ریزی لازم را صورت دهند.

محمودی با اشاره به وظیفه حوزه های علمیه نسبت به دانشگاه ها افزود: حوزه های علمیه باید به عنوان مهمترین نهاد ترویج معارف دینی و اسلامی با ایجاد پیوند با دانشگاه زمینه حضور اساتید حوزوی را برای گسترش فرهنگ دینی و اسلامی فراهم آورد و زمینه پیوند دانشجویان با طلاب علوم دینی را ایجاد کند.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به رسالت دانشگاه نسبت به حوزه های علمیه گفت: دانشگاه نیز می تواند با تعامل و هم اندیشی با حوزه های علمیه زمینه حضور اساتید دانشگاهی برای تدریس علوم روز و بالابردن سطح آگاهی های طلاب را بیش از پیش فراهم کنند.