نگاه به ایثارگری در جامعه تغيير كند / مادر شهيد حسن ترك ارج نهاده شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان همدان در دوران جنگ تحميلي يك هزار و ۷۶ دانش آموز شهيد به انقلاب اسلامي تقديم كرده كه ظهر چهارشنبه يادواره ۳۰۰ نفر از دانش آموزان شهيد مدارس ناحيه يك شهر همدان در دبيرستان شريعتي این شهر برگزار شد.

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان در اين مراسم با اشاره به اینکه دانش آموزان بايد به دنبال تمرین تبعيت پذيری از ولایت كه از اهداف شهداست باشند، بیان داشت: برگزاري این گونه یادواره‌ها در خارج از كشور غوغا می‌کند چراکه فرهنگ بسیجي كه با هنرمندي جوانان صادر می شود اثرات گسترده اي دارد.

سردار مهدي ظفري با بیان اینکه رزمنده واقعي آنان بودند كه در شرايطي كه كشور در اوضاع بحراني بود شجاعانه قد علم كردند، ادامه داد: این جوانان به همه خواسته‌های خود پشت پا زدند که این کار به سادگی ميسر نبود و بر احساسات خانوادگی چيره شدند.

وي با بیان اینکه جوانان مراقب باشند چراکه برای عاقبت به خیری باید رضایت پدر و مادر را کسب كنند، گفت: رزمنده واقعی وقتی وارد صحنه نبرد می‌شد و حتي اگر اسير هم می‌شد رفتاری از خود نشان می‌داد که زیبنده یک آزاده بود.

ظفري با بیان اینکه طنین صدای امام خميني (ره) و رهبری بسياري از ارزش‌ها را به ما آموخت و همه داشته‌هایمان از شهدا است، گفت: شهدا از خود عرفان عملی نشان دادند.

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان با اشاره به اینکه شهدا از مرز بندگی عبور کردند، بیان داشت: در تقدم و تاخر رفتارها در جامعه با مشكل مواجهیم که این امر از مشکلات اساسي در كشور است.

وی با اشاره به اینکه عقلی که به کار گرفته نشود هیجان زدگی به بار می‌آورد، بیان داشت: اگر می‌خواهیم در مسیر شهید حرکت کنیم بايد اهداف آنان را اجرا كنيم.

ظفری ادامه داد: بعد از جنگ تحميلي مقام معظم رهبری، رسالت اساسی خود را نشان دادند و از وقوع چند جنگ جلوگيري كردند هرچند نمی‌خواهیم وارد جنگ شویم اما باید آمادگی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نگاه به ایثارگری در جامعه بايد عوض شود و همه كارها را ایثارگرانه نگاه کنیم، بیان داشت: اگر توانستیم با نفس خود مقابله کنیم در مسیر شهدا حرکت کرده ایم.

ظفری با تاکید برلزوم استفاده از سرمایه‌های خدادی بیان داشت: با عقلانیت باید از ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی اذعان داشت: امنیت و آرامش كشور را مدیون رزمندگاني هستیم كه شبانه روز در مرزهای كشور در حال پاسداري هستند.

در پايان اين مراسم از مادرشهيد حسن ترك جانشين طرح عمليات سپاه انصار الحسين(ع) كه در سال ۶۴ در فاوه به شهادت رسید با حضور مسئولان تجليل و مقام وی ارج نهاده شد.